Exnovia de La Liendra sorprendió al compartir foto con una enorme pancita de embarazo

Mercedes Uhía, exnovia de La Liendra, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una fotografía en la que se mostró luciendo una enorme pancita de embarazo. La imagen generó múltiples reacciones entre los internautas.

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¿Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, está embarazada?

Hace pocos días, Mercedes Uhia compartió en sus redes sociales una inesperada fotografía en la que aparecía con una enorme pancita de embarazo, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Exnovia de La Liendra reaparece con fotos embarazada y desata revuelo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque la imagen, publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, tomó por sorpresa a los internautas, en realidad se trataba de una creación realizada con Inteligencia Artificial (IA). Así lo confirmó la propia Uhia al mostrar una comparación entre la fotografía original y la versión modificada con esta tecnología. Además, aseguró que este tipo de alteraciones le generan temor.

Con esto la creadora de contenido dejó claro que la imagen que generó sorpresa entre sus seguidores no correspondía a una situación real, sino a una modificación hecha con dicha herramienta que, según expresó, también puede resultar preocupante por el alcance que tiene actualmente.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Mercedes Uhia ante la foto de ella con panza de embarazo?

Lo cierto es que la fotografía de Mercedes Uhia con una aparente pancita de embarazo despertó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no solo se mostraron sorprendidos por la imagen, sino que también comenzaron a preguntarse si esta podría reflejar uno de los deseos personales de la creadora de contenido.

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Algunos internautas incluso especularon sobre la posibilidad de que, en el futuro, la exnovia de La Liendra quiera convertirse en madre.

"Yo creo que Mercedes sería una excelente mamá", "Aunque sea IA, se ve muy linda embarazada", "¿Será que este es uno de sus sueños para el futuro?", "Por un momento pensé que estaba esperando un bebé", "Le luce mucho esa pancita, se ve hermosa”, fueron algunos de los comentarios.