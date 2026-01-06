Valentino recibió una devastadora noticia durante un en vivo: perdió a un ser querido | VIDEO

Durante una transmisión en vivo que realizaba junto a Beba de la Cruz tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro vivió un difícil momento al enterarse de una noticia relacionada con uno de sus amigos más cercanos.

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Lo que comenzó como una interacción habitual con sus seguidores terminó convirtiéndose en una situación cargada de emociones que sorprendió tanto a los participantes como a quienes estaban siguiendo la transmisión.

Valentino vivió inesperado momento en vivo al enterarse de una triste pérdida (Foto Canal RCN)

¿Cómo se enteró Valentino de la muerte de Zalek?

Valentino y Beba se encontraban realizando un en vivo desde la cuenta de TikTok de la barranquillera cuando varios comentarios comenzaron a mencionar el nombre de Zalek y a hablar de su fallecimiento.

Al principio, Valentino se mostró confundido por los mensajes que estaba leyendo y comenzó a preguntar qué era lo que había sucedido.

Cabe recordar que los participantes de La casa de los famosos Colombia atraviesan un proceso de adaptación tras abandonar el reality. Durante ese periodo reciben acompañamiento psicológico mientras se ponen al día con los acontecimientos que ocurrieron en el mundo exterior mientras permanecían aislados dentro de la competencia.

Por esta razón, Valentino aseguró que desconocía lo ocurrido y se preguntó por qué no le habían informado sobre esa situación.

A medida que comprendía lo que los usuarios le estaban diciendo, el creador de contenido se mostró visiblemente afectado. Según expresó, Zalek era un amigo muy cercano para él, por lo que la noticia lo impactó profundamente.

Ante la reacción de Valentino, Beba decidió finalizar la transmisión para poder acompañarlo en ese difícil momento.

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¿Qué le pasó al cantante Zalek?

Zalek era un cantante de música urbana que sufrió un accidente de tránsito en motocicleta el pasado 10 de marzo en Medellín.

De acuerdo con la información conocida, el joven artista se accidentó mientras se movilizaba por la ciudad.

Como consecuencia de las lesiones e impactos ocasionados por el accidente, el cantante falleció.

La noticia de su muerte causó conmoción entre amigos, seguidores y personas cercanas a su carrera artística, y ahora también generó un emotivo momento tras conocerse la reacción de Valentino al enterarse de lo sucedido en plena transmisión en vivo.