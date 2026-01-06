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La inesperada petición que Alexa Torrex le hizo a Yuli Ruiz en el hotel: involucró a Tebi Bernal

La empresaria compartió una anécdota ocurrida después de la final de La casa de los famosos Colombia y reveló una inesperada petición que le habría hecho Alexa Torrex.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yuli Ruiz contó incómodo momento con Alexa Torrex después de La casa de los famosos
Yuli Ruiz contó incómodo momento con Alexa Torrex después de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

El final de La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación debido a las declaraciones que han surgido por parte de varios exparticipantes y personas cercanas al reality.

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En esta ocasión, fue Yuli Ruiz quien compartió una inesperada anécdota relacionada con Alexa Torrex.

La inesperada petición que Alexa Torrex le hizo a Yuli Ruiz tras la final
La inesperada petición que Alexa Torrex le hizo a Yuli Ruiz tras la final (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex?

Durante una transmisión en vivo, Yuli Ruiz decidió contar algunos detalles de lo que ocurrió después de la gran final del programa.

Según explicó, tenía planeado encontrarse con Manuela Gómez en la habitación donde ella se estaba hospedando. Sin embargo, como no tenía acceso directo, tuvo que dirigirse primero al lobby del hotel para que le permitieran ingresar.

Fue precisamente allí donde, según relató, se encontró con varios de los finalistas de La casa de los famosos Colombia mientras les entregaban las habitaciones donde se hospedarían.

Yuli aseguró que alcanzó a escuchar los números de algunas habitaciones y que incluso intercambió algunas palabras con Alejandro Estrada.

Posteriormente, cuando llegó a la habitación de Manuela Gómez, se encontró con varias personas reunidas en el lugar. En medio de la conversación, comentó que acababa de ver a los finalistas en el lobby.

Lo que no sabía era que Alexa Torrex también se encontraba allí. Según contó Yuli, al escuchar esa información, Alexa le pidió que le compartiera el número de habitación de Tebi Bernal.

La influenciadora aseguró que decidió no entregarle ese dato y que esa situación habría generado molestia en Alexa.

Yuli afirmó que sí conocía el número de la habitación, pero que simplemente no quiso compartirlo.

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¿Qué ha pasado entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex?

Las declaraciones de Yuli se producen en medio de los rumores que han surgido desde la final del reality.

Durante los últimos días, varios comentarios en redes sociales han señalado que Yuli Ruiz habría pasado tiempo junto a Alejandro Estrada en el hotel donde se hospedaban los participantes tras la gala final.

La situación tomó más fuerza después de que Alexa Torrex le reclamara públicamente a Alejandro por haber pasado la noche con Yuli e insinuara que la empresaria habría ingresado a la habitación del actor.

Frente a esos señalamientos, Yuli ya había reaccionado anteriormente asegurando que las personas pueden especular todo lo que quieran, pero que solamente unas pocas personas conocen realmente lo que ocurrió.

Yuli Ruiz sorprendió al contar lo que ocurrió con Alexa Torrex en un hotel
Yuli Ruiz sorprendió al contar lo que ocurrió con Alexa Torrex en un hotel (Foto Canal RCN)
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