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Alexa Torrex explicó su reacción al comentario de Manuela Gómez sobre el premio en plena final

Alexa Torrex aclaró la razón de su expresión cuando se enteró que Manuela Gómez pidió a Alejandro Estrada no repartir el premio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex explicó su reacción al comentario de Manuela Gómez sobre el premio en plena final.
Alexa Torrex explicó su reacción al comentario de Manuela Gómez sobre el premio en plena final. (Foto Canal RCN).

La final de La casa de los famosos Colombia no solo estuvo marcada por la emoción del momento, sino también por un tenso episodio protagonizado por Manuela Gómez y Alejandro Estrada antes de conocerse al ganador. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de Alexa Torrex.

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¿Qué pasó con Manuela Gómez y Alejandro Estrada?

La presencia de Manuela Gómez en los últimos días de La casa de los famosos Colombia terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los seguidores del reality. La participante, quien regresó como invitada especial para compartir con los finalistas antes de la gran final, fue captada entregándole un mensaje escrito a Alejandro Estrada, una acción que no pasó desapercibida y que rápidamente se difundió en redes sociales.

Manuela Gómez infringió una norma junto a Alejandro Estrada y fue advertida
Manuela Gómez infringió una norma junto a Alejandro Estrada y fue advertida. (Foto Canal RCN).

Durante la gala decisiva del 29 de mayo, los presentadores recordaron el episodio y confirmaron que ambos habían incumplido una de las normas del programa al intercambiar información.

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Frente a la polémica, Manuela explicó públicamente el contenido de la nota, asegurando que su intención fue pedirle a Alejandro que, en caso de quedarse con el premio mayor, no lo repartiera con nadie más, generando una reacción por parte de Alexa Torrex.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex ante la falta de Manuela Gómez dentro de La casa de los famosos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa Torrex aseguró que su reacción no estuvo relacionada con un problema personal con Manuela Gómez, pues afirmó que no la consideraba una mala persona ni tenía algo en su contra.

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Sin embargo, explicó que veía una diferencia entre ingresar al programa sin información del exterior y hacerlo después de haber observado lo que ocurría fuera de la casa, ya que esto permitía conocer mejor a los participantes y entender qué actitudes eran mejor recibidas por el público.

La creadora de contenido también recordó que, cuando tuvo la oportunidad de entrar a la competencia, su intención había sido fomentar la unión entre los finalistas sin involucrar temas económicos. Por ello, señaló que no compartía la decisión de entregarle a Alejandro Estrada un mensaje relacionado con el premio.

Manuela Gómez y Alejandro Estrada: esto pasó tras romper una regla en el reality

Manuela Gómez y Alejandro Estrada: esto pasó tras romper una regla en el reality. (Foto Canal RCN).Además, aclaró que la expresión que mostró durante la final se debió a la preocupación de que el actor pudiera recibir una sanción por incumplir una de las reglas del reality, y no por algún desacuerdo personal con Manuela.

“Yo no quiero nada monetario, entonces no me pareció y mi cara fue porque casi pudieron haber sancionado a Alejandro, no por otras cosas”.

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