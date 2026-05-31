El paso de la creadora de contenido Alexa Torrex por La Casa de los Famosos Colombia estuvo cargado de momentos intensos, alianzas estratégicas y una buena dosis de drama que la mantuvieron constantemente en las tendencias.

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Sin embargo, su salida del exitoso formato no se quedó atrás en espectacularidad. Aunque en su momento muchos internautas dudaron de la gravedad de su estado de salud físico tras ser eliminada, la polémica participante ha decidido confirmar lo sucedido de la manera más contundente y fiel a su estilo: mostrando las pruebas en video.

Así fue el paso de Alexa Torrex por La casa de los famosos Colombia

Desde su ingreso a la competencia, Alexa demostró ser una de las concursantes que no temía decir lo que pensaba, lo que la llevó a protagonizar varias de las discusiones más comentados de la temporada. Su fuerte temperamento y su juego directo dividieron las opiniones del público entre fanáticos incondicionales y detractores.

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Esa misma intensidad emocional pareció pasarle factura la noche en que la votación del público determinó que su ciclo dentro del programa había terminado. Los rumores de pasillo aseguraban que la creadora de contenido había sufrido una fuerte descompensación física al cruzar la puerta de salida. Sin embargo, ante la falta de imágenes oficiales del momento, un sector de los usuarios en redes sociales tildó el episodio como una exageración o un simple show para llamar la atención.

El video del "soponcio" de Alexa Torrex que circuló en las redes sociales

Cansada de las especulaciones y las burlas de quienes no creían en su palabra, Alexa Torrex decidió sacudir sus historias de Instagram en las últimas horas compartiendo un fragmento en video que dejó claro que lo que decía era verdad.

En el clip se observa claramente el instante exacto en que la influenciadora llega al estudio de Carla Giraldo y Marcelo Cezán tras ser eliminada, termina en el piso y luego es auxiliada de urgencia por el equipo de producción de La casa de los famosos Colombia tras bambalinas. Con el humor y la frescura que la caracterizan fuera de las cámaras, Alexa acompañó la reveladora publicación con un texto muy directo dedicado a sus seguidores más escépticos:

"Me encontré esto jejeje para los que no me creían que si me dio el soponcio".

Mientras muchos seguidores expresaron su opinión por la situación, otros aplaudieron su capacidad para tomarse con gracia un momento de tanta vulnerabilidad. Lo cierto es que, adentro o afuera del reality, Alexa Torrex sabe perfectamente cómo dar de qué hablar, especialmente por ser polémica e irreverente.