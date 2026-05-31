Nataly Umaña rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y el fin de su relación: “Alguna vez amamos”

Nataly Umaña volvió a referirse públicamente a su relación con Alejandro Estrada luego de la participación y victoria del actor en La casa de los famosos Colombia.

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A través de sus redes sociales, la actriz compartió una reflexión sobre la manera en la que ambos han logrado avanzar después de su separación.

Cabe recordar que, tras conocerse el triunfo de Alejandro Estrada en el reality, Nataly Umaña celebró la noticia en redes sociales, demostrando que actualmente no existe una mala relación marcada entre ellos.

Nataly Umaña habló de su relación con Alejandro Estrada: “Qué bonito cerrar este capítulo” (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada?

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Nataly compartió una reflexión sobre la relación que tuvo con Alejandro durante más de una década.

La actriz aseguró que la historia que vivieron juntos solamente la conocen ellos dos, ya que fueron quienes vivieron cada momento. Según explicó, aunque muchas personas creen conocer lo que ocurrió, la realidad es que únicamente ellos saben cómo se desarrolló su historia.

Nataly también habló sobre la importancia de reconocer las virtudes y la humanidad de las personas, incluso después de que una relación llegue a su fin.

En su mensaje expresó que le alegra que, después de tanto ruido alrededor de su historia, exista espacio para la verdad, los matices y la compasión. Además, manifestó que hoy ambos pueden referirse el uno al otro desde el respeto, el agradecimiento y la tranquilidad.

La actriz quiso dejar una reflexión para sus seguidores, asegurando que ella y Alejandro son una muestra de que la sanación es posible y que una historia no tiene por qué quedarse atrapada para siempre en el dolor.

También destacó que con el tiempo, la madurez y el aprendizaje, una relación puede transformarse en respeto, cariño e incluso amistad.

Finalmente, afirmó que cuando las heridas sanan ya no existe la necesidad de convertir en extraños a quienes alguna vez ocuparon un lugar importante en la vida, y aseguró que le parecía bonito cerrar ese capítulo de esa manera.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña en La casa de los famosos?

El video compartido por Nataly incluyó varios fragmentos de declaraciones que Alejandro realizó durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia.

En esos momentos, el actor habló sobre diferentes aspectos de la relación que mantuvo con Nataly Umaña durante 12 años.

Alejandro aseguró que nunca tuvo dudas sobre la fidelidad de la actriz durante su matrimonio y afirmó que siempre la consideró una mujer leal. Asimismo, confesó que no la culpaba de lo sucedido y reconoció la importancia que tuvo en su vida.