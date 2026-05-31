Yuli Ruiz aclaró lo que pasó con Alejandro Estrada tras la final: “Solo lo sabemos dos personas”

Una fotografía de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada tras la final de La casa de los famosos Colombia desató todo tipo de especulaciones en redes sociales.

La imagen rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del reality, quienes empezaron a crear teorías sobre la relación entre ambos y sobre lo que habría ocurrido después de que terminara la competencia.

Debido al revuelo que generó la fotografía, tanto Alejandro Estrada como Yuli Ruiz decidieron pronunciarse públicamente para aclarar la situación y responder a los rumores que surgieron en internet.

Yuli Ruiz rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y lanzó misteriosa declaración (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre la foto con Yuli Ruiz?

La polémica tomó fuerza luego de que en un contenido compartido por Alexa Torrex se mencionara que Alejandro habría pasado la noche junto a Yuli Ruiz.

Ante los comentarios que comenzaron a circular, el ganador de La casa de los famosos Colombia decidió explicar lo sucedido.

Según relató, después de la final varios participantes y personas relacionadas con el programa coincidieron en el mismo hotel, lo que hizo que compartieran algunos momentos una vez terminó la competencia.

"Con Yuli, la verdad es que sí nos encontramos porque después de la final llegamos todos al mismo hotel, sí compartimos y pues, hay una foto con ella como al ladito mío y esa es la que está por ahí, pero eso fue todo", expresó.

Sus declaraciones buscaron aclarar las versiones que circulaban en redes y poner fin a las especulaciones que se generaron a partir de una sola imagen.

Yuli Ruiz se pronunció sobre Alejandro Estrada y avivó la curiosidad en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre lo ocurrido?

Por su parte, Yuli Ruiz también reaccionó a los rumores a través de su canal de difusión en Instagram.

La empresaria aseguró que le causaba gracia la cantidad de comentarios y teorías que se estaban creando alrededor de la fotografía.

"Amores estoy aquí acostada viendo la locura que se volvió en redes. Con tanta especulación jajaja y es que la gente cree que Alejo y yo íbamos a quedar de enemigos??? Psss noooo… Así que soporten. Somos dos personas totalmente tan maduras", escribió.

Posteriormente compartió un audio en el que volvió a referirse al tema y dejó una frase que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

"Muchas personas hablan y hablan y hablan, pero solamente hay una verdad. Las sabemos tres personas en cuanto a todo lo que están hablando [...] bueno una parte la saben tres personas, otra parte solo la saben dos".

Sus palabras generaron aún más comentarios entre los usuarios, quienes continúan analizando cada una de las declaraciones de ambos tras la final del reality.