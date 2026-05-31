La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue dejando secuelas emocionales difíciles de ocultar.

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En esta ocasión, la protagonista es la barranquillera Beba de la Cruz, quien pasó de ser una de las competidoras más comentadas del formato a convertirse en el centro de las especulaciones en redes sociales debido a su situación sentimental y su reciente amistad con varios de los finalistas del reality.

Beba de la Cruz estuvo en el ojo del huracán por sus diferencias con su esposo Andrés Gómez en La casa de los famosos

Para nadie es un secreto que el paso de Beba por el reality del Canal RCN estuvo lejos de ser pacífico. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó la atención de los televidentes no fueron solo sus roces con otros participantes, sino la tensa dinámica que quedó en evidencia con su propio esposo, Andrés Gómez.

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Durante el encierro, la pareja protagonizó airadas discusiones que encendieron los debates en las redes sociales. Los espectadores analizaron minuciosamente cada cruce de palabras, cuestionando si la presión extrema del aislamiento y la estrategia del juego estaban fracturando los cimientos de su matrimonio. Mientras algunos fanáticos justificaban las peleas como simples reacciones al estrés del formato, otros aseguraban que la convivencia en televisión abierta solo estaba dejando salir a la luz grietas previas en la relación.

Beba de la Cruz realiza una inquietante publicación sobre su estado emocional

Cuando las aguas parecían calmarse tras la salida de la participante, la creadora de contenido volvió a sacudir las redes. Lejos de disipar las dudas sobre su matrimonio, Beba de la Cruz utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar una frase que dejó fríos a sus millones de seguidores; junto a una serie de imágenes de ella, la costeña soltó una revelación sin filtros que de inmediato generó dudas:

"No tiene nada que ver con las fotos pero… tengo una señora tusa".

La palabra "tusa" es el sinónimo inequívoco del despecho y el dolor por un desamor. Sin embargo, la expresión usada por la barranquillera hizo alusión a la terminación de una etapa de su vida llamada "La casa de los famosos Colombia."

Aunque Beba no dio nombres propios ni confirmó de manera explícita, la alarmante declaración desató una ola de teorías entre los internautas, quienes se preguntaron si la confesión se debía a algo laboral o una situación relacionada con su estado sentimental, claramente relacionado con su esposo, el empresario Andrés Gómez.