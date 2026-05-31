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Beba de la Cruz envía desafiante mensaje a quienes la critican: “enemigos, tengo”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz, manifestó que tiene muchas cualidades, incluso personas que la critican todo el tiempo.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Beba de la Cruz
Beba de la Cruz manifestó que su personalidad es tan completa, que hasta enemigos tiene. (Foto: Canal RCN)

La Casa de los Famosos Colombia sigue generando polémicas e intensos debates incluso mucho después de que las luces se apagaran.

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En esta oportunidad, la protagonista de la agenda es la barranquillera Beba de la Cruz, cuya participación en el exitoso formato de convivencia estuvo marcada por su fuerte temperamento, su arrolladora personalidad y una capacidad única para no pasar desapercibida ante los ojos de los televidentes.

Así fue el paso de Beba de la Cruz por La casa de los famosos Colombia

Desde el primer día en que pisó el reality, la creadora de contenido dejó claro que no iba a ser una concursante más del montón. Su paso por el programa estuvo lleno de momentos de alta tensión, alianzas inesperadas y una postura firme que la llevó a enfrentarse directamente con varias de las figuras más fuertes de la casa.

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Para sus defensores, Beba fue un ejemplo de autenticidad, una mujer sin filtros que prefirió la confrontación directa antes que la hipocresía estratégica. Para sus detractores, en cambio, su actitud resultó conflictiva. Sin importar el bando, lo cierto es que la costeña logró consolidar una comunidad masiva de seguidores que hoy replican cada uno de sus movimientos en las plataformas digitales, convirtiéndola en una figura indispensable de la farándula nacional.

"Enemigos, tengo": La controversial declaración que encendió las alarmas

Lejos de alejarse del ojo del huracán tras su salida del formato, Beba de la Cruz decidió sacudir nuevamente el avispero digital con una reciente publicación en sus redes sociales. Con un video que desborda seguridad, la influenciadora lanzó un dardo directo que muchos interpretaron como una advertencia para sus excompañeros de encierro y para quienes critican su rápido ascenso.

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En su post, la exparticipante hizo un recuento de sus fortalezas, pero lo que verdaderamente encendió las alarmas fue la mención explícita a las personas que buscan frenar su camino:

"Preparación académica, tengo; creatividad, tengo; cara bonita, tengo; enemigos, tengo... apréndete mi nombre".

 

El contundente mensaje dio de qué hablar entre fans y detractores en cuestión de minutos, desatando una oleada de teorías entre los internautas. ¿Iba dirigido a alguna celebridad en específico del programa?, recordemos que en las últimas semanas, la barranquillera tuvo fuertes enfrentamientos con Mariana Zapata, a quien tildó de desleal.

Aunque no dio nombres propios, Beba dejó en claro que está blindada contra la mala energía y lista para lo que viene en su carrera. La advertencia está hecha: su nombre seguirá sonando con fuerza en las redes sociales.

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