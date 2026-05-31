Juanda Caribe reapareció en redes con inesperado mensaje: “Estoy tranquilo y feliz”

Juanda Caribe volvió a pronunciarse ante sus seguidores luego de finalizar su participación en La casa de los famosos Colombia.

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Su reaparición en redes sociales se produjo en medio de la expectativa que existe alrededor de las diferentes situaciones que se desarrollaron fuera de la competencia mientras permanecía aislado.

Desde que terminó el reality, muchos usuarios han estado atentos a cada una de sus declaraciones, especialmente después de la polémica que rodeó su relación con Sheila Gándara y los comentarios que surgieron durante las semanas que estuvo dentro de la casa.

Además, su cercanía con Mariana Zapata dentro del programa también generó múltiples reacciones y comentarios entre los seguidores del reality.

Tras semanas de controversia, Juanda Caribe reapareció con inesperado mensaje (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe desde las redes de su madre?

Aunque muchos esperaban verlo nuevamente activo en sus plataformas digitales, el creador de contenido explicó que todavía no tiene acceso a su teléfono celular.

Esto ocurre porque, tras salir del reality, los participantes suelen seguir una serie de recomendaciones y acompañamientos profesionales antes de regresar por completo a su rutina habitual y al manejo de sus redes sociales.

Por esta razón, Juanda decidió enviar un mensaje utilizando la cuenta de su madre, Esmeralda.

En la publicación, el costeño explicó que tomó prestado el celular de su mamá para comunicarse con quienes lo apoyaron durante su paso por la competencia.

"No tengo celular todavía, pero le quité el celular a mi mamá para decirles gracias con todo el amor del mundo", expresó.

Asimismo, aseguró que se encuentra retomando poco a poco su vida fuera del programa y destacó que actualmente valora especialmente todo aquello que considera real.

"De vuelta a la vida real, y esa es la palabra que más amo por ahora, LO REAL y con eso me quedo. Los amamos mucho. Estoy tranquilo y feliz, así que apenas viene lo bueno", agregó.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Luego de abandonar el reality, Juanda también se refirió a las declaraciones que se hicieron sobre él durante su permanencia en el programa.

El creador de contenido aseguró que no comparte varias de las afirmaciones que se han realizado sobre su papel como padre y manifestó que cuenta con pruebas para demostrar que siempre estuvo presente tanto para su hija Victoria como para Sheila Gándara.

Además, reconoció que ya conoce todo lo que ocurrió mientras permanecía dentro de la competencia y las consecuencias que esto tuvo en su vida personal.

Juanda confesó que ahora deberá enfrentar y resolver situaciones que se hicieron públicas durante su ausencia, haciendo referencia a su separación con Sheila Gándara.

Según explicó, uno de sus planes es regresar a su ciudad una vez termine los compromisos que actualmente tiene en Bogotá, mientras continúa retomando su vida fuera del reality.