Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe reapareció en redes con inesperado mensaje: “Estoy tranquilo y feliz”

El creador de contenido compartió un mensaje desde la cuenta de su madre, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que se encuentra tranquilo tras salir del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juanda Caribe reapareció en redes tras la polémica y sorprendió con mensaje: “Estoy tranquilo y feliz”
Juanda Caribe reapareció en redes tras la polémica y sorprendió con mensaje: “Estoy tranquilo y feliz” (foto Canal RCN)

Juanda Caribe volvió a pronunciarse ante sus seguidores luego de finalizar su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Su reaparición en redes sociales se produjo en medio de la expectativa que existe alrededor de las diferentes situaciones que se desarrollaron fuera de la competencia mientras permanecía aislado.

Desde que terminó el reality, muchos usuarios han estado atentos a cada una de sus declaraciones, especialmente después de la polémica que rodeó su relación con Sheila Gándara y los comentarios que surgieron durante las semanas que estuvo dentro de la casa.

Además, su cercanía con Mariana Zapata dentro del programa también generó múltiples reacciones y comentarios entre los seguidores del reality.

Tras semanas de controversia, Juanda Caribe reapareció con inesperado mensaje
Tras semanas de controversia, Juanda Caribe reapareció con inesperado mensaje (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe desde las redes de su madre?

Aunque muchos esperaban verlo nuevamente activo en sus plataformas digitales, el creador de contenido explicó que todavía no tiene acceso a su teléfono celular.

Esto ocurre porque, tras salir del reality, los participantes suelen seguir una serie de recomendaciones y acompañamientos profesionales antes de regresar por completo a su rutina habitual y al manejo de sus redes sociales.

Por esta razón, Juanda decidió enviar un mensaje utilizando la cuenta de su madre, Esmeralda.

En la publicación, el costeño explicó que tomó prestado el celular de su mamá para comunicarse con quienes lo apoyaron durante su paso por la competencia.

"No tengo celular todavía, pero le quité el celular a mi mamá para decirles gracias con todo el amor del mundo", expresó.

Asimismo, aseguró que se encuentra retomando poco a poco su vida fuera del programa y destacó que actualmente valora especialmente todo aquello que considera real.

"De vuelta a la vida real, y esa es la palabra que más amo por ahora, LO REAL y con eso me quedo. Los amamos mucho. Estoy tranquilo y feliz, así que apenas viene lo bueno", agregó.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Luego de abandonar el reality, Juanda también se refirió a las declaraciones que se hicieron sobre él durante su permanencia en el programa.

El creador de contenido aseguró que no comparte varias de las afirmaciones que se han realizado sobre su papel como padre y manifestó que cuenta con pruebas para demostrar que siempre estuvo presente tanto para su hija Victoria como para Sheila Gándara.

Además, reconoció que ya conoce todo lo que ocurrió mientras permanecía dentro de la competencia y las consecuencias que esto tuvo en su vida personal.

Juanda confesó que ahora deberá enfrentar y resolver situaciones que se hicieron públicas durante su ausencia, haciendo referencia a su separación con Sheila Gándara.

Según explicó, uno de sus planes es regresar a su ciudad una vez termine los compromisos que actualmente tiene en Bogotá, mientras continúa retomando su vida fuera del reality.

Juanda Caribe reapareció en redes en medio de la polémica con Sheila Gándara
Juanda Caribe reapareció en redes en medio de la polémica con Sheila Gándara (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lincoln Palomeque y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Lincoln Palomeque felicitó a Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Col: “Con el parcero”

El reciente ganador de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada, compartió con sus fans la historia de Lincoln Palomeque, quien exaltó la fuerza de Cúcuta.

Yaya Muñoz reveló cómo sigue su perro luego del grave quebranto de salud Yaya Muñoz

Yaya Muñoz rompió el silencio sobre la salud de su perro tras ser llevado de urgencia

La presentadora compartió una nueva actualización sobre Macallan, su mascota, luego de que fuera atendido de urgencia por una delicada condición médica.

Beba de la Cruz La casa de los famosos

Beba de la Cruz envía desafiante mensaje a quienes la critican: “enemigos, tengo”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz, manifestó que tiene muchas cualidades, incluso personas que la critican todo el tiempo.

Lo más superlike

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición Influencers

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición

La creadora de contenido compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales, donde se despidió de su hija con un emotivo mensaje.

Alexa Torrex y Beba aparecen juntas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos; ¿nueva amistad?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”