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Juanda Caribe se reencontrará con su hija Victoria tras polémica con Sheila Gándara: “contando las horas”

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe manifestó sentirse ansioso por reencontrarse con su hija Victoria, en medio de polémicas con su experaje Sheila Gándara.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Juanda Caribe
Juanda Caribe compartió una fofo de su hija donde manifestí su deseo de reencontrarse con ella pronto. (Foto del Canal RCN)

El paso del comediante y presentador Juanda Caribe por la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia no solo dejó risas y una alta dosis de estrategia en la pantalla chica, sino que también reavivó los focos sobre su siempre agitada vida personal.

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Tras su salida del exitoso formato, el barranquillero se ha encontrado en el ojo del huracán, enfrentando una intensa ola de comentarios que dividen a sus miles de seguidores entre el pasado, el presente y sus verdaderas prioridades.

El triángulo de la controversia: Entre Sheila Gándara y Mariana Zapata

La participación de Juanda en La casa de los famosos Colombia sirvió como detonante para que las redes sociales continuarán opinando de su polémica historia de amor con su expareja, Sheila Gándara. Durante semanas, los internautas comentaron situaciones de la competencia y analizaron cada declaración del comediante dentro de la casa, buscando pistas sobre los motivos de su ruptura.

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Sin embargo, la tensión aumentó considerablemente con la creciente cercanía de Mariana Zapata. La estrecha relación entre Juanda y Mariana generó un sinfín de especulaciones y debates entre los fanáticos, quienes no tardaron en armar bandos en plataformas como X e Instagram. Mientras algunos aseguraban que el fantasma de su relación con Sheila aún seguía vigente, otros apostaban a que Zapata es la mujer que finalmente sanó el corazón del cpmediante, convirtiéndose en su mayor apoyo durante y después de la competencia.

"Contando las horas": El refugio de Juanda Caribe tras las cámaras

En medio del torbellino de chismes, indirectas y titulares sobre su situación sentimental, Juanda Caribe decidió poner un freno a las especulaciones de una manera contundente y emotiva. Lejos de alimentar los rumores sobre Sheila o Mariana, el creador de contenido utilizó sus historias de Instagram para recordarles a todos cuál es el verdadero y único motor de su vida.

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El presentador conmovió a su comunidad al compartir una enternecedora publicación dedicada a su hija, Victoria, manifestando la profunda falta que le hizo durante su encierro y lo ansioso que está por volver a abrazarla. Con un mensaje cargado de puro amor paternal, Juanda dejó en claro que ninguna controversia puede opacar su felicidad:

"Si tú estás, todo está bien mi amor lindo. Contando las horas mi amor bello... La reina que siempre vence: Victoria."

Con estas palabras, el humorista demuestra que, aunque el mundo de las redes sociales intente descifrar su estatus amoroso, su mente y su corazón están enfocados en el reencuentro más importante de todos. Para Juanda, la verdadera victoria no estaba en el premio del reality, sino en volver a los brazos de su pequeña.

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