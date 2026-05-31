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Juanda Caribe reveló qué pasará con su hija Victoria tras ruptura Sheila Gándara

Juanda Caribe rompió el silencio sobre la situación que enfrenta y contó por qué su hija no estuvo en la final.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe se sinceró al hablar de su ruptura con Sheila Gándara. Foto | Canal RCN.

El nombre de Juanda Caribe sigue en medio de la polémica, esto luego de que en las últimas horas, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia hiciera una transmisión en vivo junto a Mariana Zapata, en la que se refirió a su situación con actual con Sheila Gándara.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la situación con Sheila Gándara y su hija Victoria?

Sin duda, uno de los temas que más causó curiosidad entre las miles de personas que se conectaron al en vivo, no solo fue su ruptura con la joven barranquillera, sino también lo que viene de aquí en adelante con su hija, quien nació como fruto de su pasada relación.

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Y es que, lo primero que dio a conocer el exparticipante y finalista de esta tercera temporada, es que la razón por la que Victoria, su hija, no pudo estar presente el día de la final, fue justamente por le hecho de que sea una menor de edad.

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"Mi papá viajó con mi mamá a la final, obviamente por temas de derechos una bebé no podía estar en la pantalla, por eso no la trajeron", fueron las palabras con las Juanda explicó lo sucedido.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Juanda Caribe sobre su hija Victoria tras su ruptura con Sheila Gándara?

Además de exponer la única razón de la ausencia de su bebé, el también cantante costeño habló de todo lo que se viene de aquí en adelante, pues hasta el momento desconoce cuándo podrá encontrarse nuevamente con la niña.

Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe reveló qué pasará con su hija Victoria. Foto | Canal RCN.

"A mí me toca arreglar un situación que ya ustedes saben cuál es para ver a la niña y eso será en el momento que llegue a Barranquilla, que será el día martes, miércoles, ya después que terminé aquí el tema de la prensa", afirmó.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su situación con Sheila Gándara tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Frente a su ruptura con la joven barranquillera con quien sostenía una relación antes del programa, le humorista y cantante dio a conocer que ya está enterado de todo lo que sucedió mientras estuvo ausente, confirmando con sus palabras que entiende completamente su situación.

"Ya sé mi situación, sé que estoy soló, le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona, me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí", señaló.

Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe aclara qué viene de aquí en adelante con su hija. Foto | Canal RCN.
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