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Nicolás Arrieta arremetió contra Juanda Caribe y le lanzó dura acusación: "hay que ser coherentes"

Nicolás Arrieta causó revuelo en las últimas horas al referirse a la situación que enfrenta Juanda Caribe con Sheila Gándara.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nicolás Arrieta y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta se fue en contra de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Aunque las luces de La casa de los famosos Colombia fueron apagadas el pasado viernes 29 de mayo, tal parece que el reality continúa afuera, pues recientemente Nicolás Arrieta se sumó a la controversia relacionada con Juanda Caribe y su expareja, Sheila Gándar.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Juanda Caribe tras su ruptura con Sheila Gándara?

Y es que a raíz de las recientes declaraciones que dio el finalista de esta tercera temporada donde habló abiertamente de su situación con su exnovia y todo el escándalo que esto ha generado, Nicolás, fiel al estilo directo, arremetió en su contra luego de que el barranquillero asegurara que no está dispuesto a responder preguntas incómodas.

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"Juanda Caribe diciendo que si alguien le dice cachón se va de la entrevista y cuántas veces no le dijo cachón a Alejo, no joda compadre en serio, hay que ser coherente y tener coherencia y congruencia", fueron las palabras del exparticipante.

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¿Por qué Nicolás Arrieta arremetió contra Juanda Caribe en las últimas horas?

De acuerdo con Arrieta, quien hace parte del equipo de Buen día Colombia, es injustificable que él, quien llamó 'cachón' a las personas, ahora quiera exigir de alguna manera respeto.

"Joda si te dicen cachón y tu le dices cachón a la gente, no joda, cachón con cachón qué, qué está pasando, quién te crees, cachón, Juanda Caribe cachón", dijo el influencer y también exhabitante de esta tercera temporada.

Nicolás Arrieta y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta lanzó fuerte comentario contra Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, lo mencionado por Juanda respecto a comentarios o preguntas incómodas, se dio debido a que, en los próximos días tendrá que cumplir con una agenda de prensa, no solo en los programas de televisión y emisoras del Canal RCN, sino también en otros medios de comunicación.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su situación con Sheila Gándara tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Frente a su ruptura con la joven barranquillera con quien sostenía una relación antes del programa, le humorista y cantante dio a conocer que ya está enterado de todo lo que sucedió mientras estuvo ausente, confirmando con sus palabras que entiende completamente su situación.

"Ya sé mi situación, sé que estoy soló, le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona, me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí", señaló.

Nicolás Arrieta y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta arremetió contra Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, fue honesto al decir que, por ahora, prefiere no entrar en detalle, pues ya llegará el momento en el que hará un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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