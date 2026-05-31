El cantante y humorista Juanda Caribe sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación y redes sociales tras las declaraciones que hizo durante su más reciente transmisión en vivo junto a Mariana Zapata, luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

Juanda dejó claro que está enfocado en conservar la paz, con la que salió del programa/ Archivo RCN

Recordemos que el barranquillero ocupó el segundo lugar en la competencia de convivencia, y al salir, se encontró no solo con el apoyo de su público, sino también con muchas realidades que no esperaba.

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¿Qué dijo cuando Caribe para desmentir las declaraciones de Sheila Gándara, mamá de su hija Victoria?

Recordemos que a las pocas semanas de competencia empezaron a salir a la luz unos supuestos chats que vincularían al finalista de La casa de los famosos Colombia con otras mujeres. Poco después, su shippeo con Mariana Zapata comenzó a tomar fuerza, a lo que Sheila tomó una evidente distancia emocional del papá de su hija.

Por si fuera poco, la mujer comentó en redes sociales que, mientras su pareja estaba tan atento cuidando la salud de una de sus compañeras del reality, a ella, la había dejado sola en su proceso de embarazo de alto riesgo y que ya no estaba dispuesta a tolerar ninguna falta de respeto.

Ante esto, el también imitador, se pronunció en su transmisión, asegurando que nada de lo que se había dicho frente a su proceso de paternidad era cierto y que tenía las pruebas suficientes para demostrar que siempre estuvo para su bebé y la mamá de su bebé cuando lo necesitaron.

"Tengo una hija y eso sí, lo puedo afirmar y eso no me lo puede negar nadie: la cuidé desde el día cero y ahí tengo todo... historias, historias clínicas que desmienten muchas vainas que se han dicho por ahí..", expresó Juanda.

¿Qué pasará con Juanda Caribe después de su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la conversación con sus seguidores, dejó claro que está enfocado en conservar la paz, con la que salió del programa, y en resolver poco a poco los temas pendientes que tiene en su realidad. Recordó que Victoria, su hija, será por siempre su prioridad, y que por ello quiere abrir nuevos emprendimientos inspirados en las funas que recibió dentro del programa. Entre esos lanzamientos hay posibles canciones y hasta una marca de ropa.

Juanda Caribe aseguró que creará música y hasta una marca de ropa inspirada en su funa/ Archivo RCN