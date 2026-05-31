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Juanda Caribe habló por primera vez sobre sus fotos en un motel y contó su versión: ¿qué dijo?

Juanda Caribe causó revuelo al destapar su verdad respecto a las acusaciones que recibió por las fotos suyas en un motel.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe desmintió el tema de su infidelidad. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado sábado 30 de mayo, Juanda Caribe se pronunció por primera vez tras enterarse de lo sucedido con Sheila Gándara, su expareja, mientras él estuvo al interior de La casa de los famosos Colombia en esta tercera temporada.

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Todo se dio a raíz de una transmisión en vivo que hizo el exparticipante junto a Mariana Zapata,espacio en el que aprovechó para referirse a todo escándalo que se desató a pocas semanas de su ingreso al reality, especialmente las supuestas pruebas que empezaron a circular en donde lo señalaban de infiel.

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"El tema de lo que hay, la verdad es que hay muchas vainas que yo digo wow, salió una disque en un motel y vamos a ver que esta vaina es una transmisión en kick que tengo yo, que la pueden buscar en mi perfil y por eso tengo mi uniforme de Juanda Caribe que es un hoodie igualito a este y el logo es del 2024", señaló el barranquillero.

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De acuerdo con la versión de Juanda, todo esto solo corresponde a difamaciones en su contra, dejando abierta la posibilidad de que esto haya sido una jugada sucia por parte de sus competidores para tener de alguna manera ventaja en el juego.

Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe habló de su supuesta infidelidad. Foto | Canal RCN.

"Son muchas vainas que han dicho y me imagino que es por el mismo juego, el fandom del uno, el fandom del otro, queriendo tal vez desestabilizar y desprestigiar", agregó el también cantante durante su aparición.

En medio del debate que estas primeras declaraciones han generado entre los internautas, el humorista e imitador, aseguró que, por ahora, no quiere profundizar mucho en el tema, pues llegará el momento en el que se pronuncie de manera oficial y por sus cuentas personales.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en la casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe habló del escándalo por su supuesta infidelidad. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el segundo finalista de esta tercera temporada, aprovechó la oportunidad para felicitar al absoluto ganador, Alejandro Estrada: "eso no se lo quita nadie, él ganó y bien ganado y por eso lo felicito".

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