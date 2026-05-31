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Juanda Caribe expuso las delicadas advertencias que recibió su papá

El barranquillero contó detalles de los momentos de tensión que vivió su familia por personas intolerantes.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Qué pasó con el papá de Juanda Caribe: esta fue la delicada advertencia que recibió
Qué pasó con el papá de Juanda Caribe: esta fue la delicada advertencia que recibió/ Archivo RCN

El nombre de Juanda Caribe sigue apoderándose de los titulares en el país cafetero tras una transmisión en vivo que hizo junto a su amiga y jefa de campaña de La casa de los famosos Colombia: Mariana Zapata.

Al parecer, su papá habría recibido múltiples advertencias, bastante delicadas
Al parecer, su papá habría recibido múltiples advertencias, bastante delicadas/ Archivo RCN

En dicha transmisión, ambos aprovecharon para hablar sobre algunos de los temas que más fueron virales durante su participación en el reality de convivencia, donde Juanda Caribe obtuvo el lugar de segundo finalista.

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¿Cuál fue la delicada situación que vivió el papá de Juanda Caribe tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la charla con sus seguidores, Juanda Caribe, aprovechó para hacer una confesión que pocos se esperaban. Al parecer, su papá habría recibido múltiples advertencias, bastante delicadas, en consecuencia a la ola de difamación que había en redes sociales, por la manera en que Juanda estaba jugando, y había actuado presuntamente con la mamá de su hija dentro y fuera de la casa.

Algunos se habrían tomado muy en serio la competencia, al punto de pasar una línea de tolerancia, donde, sin conocer realmente el contexto de lo que pudo haber pasado en su relación, decidieron tomar un partido e irse sin piedad en contra el barranquillero y su familia.

"A mi papá, lo am3n4zar0n de mu3rt#, fue muy heavy, gente, la verdad, ya lo que pasó, pasó, pero sí fue muy fuerte. Entonces, vamos con toda, gente, no nos dejemos bajonear por eso y eso fue todo", expresó Juanda, luego de que los seguidores lo contextualizaran con lo que habían vivido Karola y Eidevin al salir del programa y las múltiples advertencias que habían recibido.

Juanda Caribe se sorprende de haber llegado a la final, pese a la ola de desprestigio que había afuera

En medio de las confesiones, el también comediante, aseguró sentirse muy halagado y sorprendido por haber llegado hasta la recta final de la competencia, pese a las múltiples críticas y funas que recibió acá afuera desde sus primeras semanas en la competencia.

Recordó que nunca hizo campaña, que sus redes sociales no estuvieron activas, que hubo personas importantes, funándolo desde los primeros días de competencia, y que evidentemente ha sumado muchos haters, por lo que para él es algo de no creer.

Juanda compartió con sus seguidores los procesos difíciles que han vivido sus papás
Juanda compartió con sus seguidores los procesos difíciles que han vivido sus papás/ Archivo RCN

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