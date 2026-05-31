El nombre de Alejandro Estrada sigue siendo tendencia nacional, no solo por haberse coronado como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino por la supuesta celebración que habría tenido en el hotel con la creadora de contenido Yuli Ruiz.

La cucuteña Alexa Torrex dejó claro que NO aprueba una posible reconciliación de Yuli con Alejandro/ Archivo RCN

Recordemos que fue la propia creadora de contenido quien, mediante sus historias de Instagram junto a Manuela Gómez, habría insinuado que no había dormido nada, pero que había valido completamente la pena. Muchos dedujeron que se trataba de un encuentro nocturno con quien habría sido su pareja dentro del reality: Alejandro Estrada.

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¿Por qué Alexa Torrex tildó de conveniente a Yuli Ruiz por presuntamente haber estado con Alejandro Estrada en el hotel?

Mientras unos se mostraban emocionados por una supuesta reconciliación entre la pareja, Alexa Torrex, aprovechó una transmisión en vivo en sus redes sociales para expresar su descontento, ya que califica de conveniente a la influencer por acercarse a su amigo solamente cuando ganó el programa y evidentemente los 400 millones de pesos.

"De pronto se le revivió el amor ahorita por los 400 millones de razones, eso sí, parece así porque no estuvo con él hasta la final, es más, le dolió que prácticamente ella hubiese salido en vez de Alejandro y se vio, porque yo me vine a enterar de todo esto afuera. Ah, pero ahora sí lo quiere... y yo sé que tuvieron su cuento anoche", expresó Alexa.

¿Alexa Torrex confirma que Yuli Ruiz pasó la noche con Alejandro Estrada en el hotel?

Las palabras de la cantante no quedaron ahí y confirmó públicamente que conocía de primera mano que Yuli y Alejandro habían pasado la noche juntos, y que para ella eso era normal, pero que tampoco iba a fingir que la aprobaba como compañera sentimental de Alejandro, cuando solo lo apoyaba en los momentos que le convenían.

Cerró diciendo que lo que más molestia le genera es que Alejandro aún no está enterado de todo lo que sucedió afuera y de las cosas que Yuli expresó en su momento tras ser eliminada del reality de convivencia.

Alexa Torrex asegura que Yuli solo buscó a Alejandro por los 400 millones de pesos/ Archivo RCN