Mariana Zapata reveló lo que le dijo el papá de Juanda Caribe: ¿aprobada por la familia?
Mariana Zapata causó revuelo en redes sociales al contar que sostuvo cercana conversación con el papá de Juanda Caribe.
La controversia por el live que protagonizaron Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue dando de qué hablar, pues este especio se convirtió en el escenario perfecto para que ambos exparticipantes se sinceraran respecto a varias situaciones que han venido ocurriendo en las últimas horas.
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Uno de los varios temas por los que fueron abordados la paisa y el antioqueño durante el live, estuvo relacionado con la relación de Mariana con la familia de Juanda, pregunta que llevó a la joven a revelar que el padre del finalista le expresó cariñosas palabras cuando tuvieron la oportunidad de dialogar.
"Cuando el me vio no esperaba mucho de mí, como que sí, una pelada bacana, pero después cuando fue conociendo mi personalidad, no solamente con lo que fuiste con Juanda, sino como tú, lo que hiciste, como te expresabas, lo parada y firme que eras con tus cosas", señaló la excompetidora.
Según lo comento, el padre de Juanda no lo dijo exactamente con esas mismas palabras, pues lo que le hizo saber a ella lo manifestó a su manera, haciendo claridad en que ella lo contó tal y como lo entendió.
¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la relación que tiene con la familia de Juanda Caribe?
Así mismo, la creadora de contenido y empresaria antioqueña, afirmó durante su intervención que, "ellos", haciendo referencia a la familia de Juanda, también se subieron al mismo barco, palabras que fueron interpretadas por los internautas como una señal de aprobación.
Por su parte, Juanda, quien segundos después apareció nuevamente en la transmisión, afirmó que su papá se "desplayó como la mata de maracuyá", una expresión con la que dio a entender que, por supuesto, su padre está de su lado y, en general todos sus seres queridos más cercanos.
Cabe señalar que, durante la mencionada transmisión, ambos dieron a conocer que lo único que los une en este momento es una amistad, sin embargo, todo parece indicar que de aquí en adelante tienen varios planes juntos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike