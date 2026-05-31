Los nombres de Juanda Caribe y de Mariana Zapata siguen sonando con fuerza en redes sociales tras la transmisión en vivo que hicieron en la jornada de este sábado, 30 de mayo, donde quisieron hablar con sus millones de seguidores sobre algunos de los temas que más han sonado en las últimas semanas.

Juanda Caribe no solo expresó lo mucho que quería a Mariana, sino que aprovechó para dedicarle canciones públicamente/ Archivo RCN

Recordemos que Juanda Caribe fue el segundo finalista de La casa de los famosos Colombia y que Mariana lo acompañó hasta el final como su jefe de campaña. Sin embargo, no son netamente las situaciones del reality de convivencia las que los tienen siendo noticia.

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¿Cuáles son los planes de Juanda Caribe con Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

El cantante llevaba varios meses siendo vinculado emocionalmente con la creadora de contenido Mariana Zapata, luego de su cercanía y conversaciones de medianoche en el programa. Recordemos que allí le había dejado claro lo importante que ella estaba haciendo para él, al punto de considerarla su mayor premio en el formato.

Las redes sociales no olvidan y una vez salió del proyecto, le preguntaron públicamente cuáles eran sus planes con Mariana, conociendo que el hogar que tenía afuera ya no estaba y que Mariana lo había apoyado hasta el final. Para la sorpresa de muchos, no se quedó callado, y aseguró que ese es un problema del Juanda del futuro.

"Yo no sé, el futuro dirá; eso es un problema del Juanda del futuro", dijo entre risas mientras seguía leyendo los comentarios donde les aseguraban que hacían una muy bonita pareja.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata ante las palabras de Juanda Caribe sobre su futuro con ella?

En medio de la transmisión, hubo varios momentos donde Juanda Caribe no solo expresó lo mucho que quería a Mariana, sino que aprovechó para dedicarle canciones públicamente, donde entre líneas le decía que le gustaba.

Vale aclarar que hasta ahora el barranquillero está volviendo a su realidad, recibiendo información, y seguramente habrá que esperar a que con cabeza fría tome las decisiones que considere convenientes para su vida, personal, profesional y sentimental. Mariana, por su parte, le dejó claro que sí quiere compartir con él, disfrutar de su amistad y apoyarlo en lo que necesite.

Juanda expresó qué planes tiene con Mariana y los viajes que tienen pendientes/ Archivo RCN