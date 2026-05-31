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Juanda Caribe desata rumores de su relación con Mariana Zapata: “detenernos no está en nuestros planes”

Juanda Caribe, segundo finalista de La casa de los famosos Colombia, compartió con sus fans lo que podría ser una confirmación de su relación con Mariana Zapata.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Juanda Caribe y Mariana Zapata
El barranquillero causó revuelo en sus redes sociales tras publicar la manilla que Mariana Zapata le dió. (Foto del Canal RCN)

El paso de Juanda Caribe por la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia fue una montaña rusa de emociones que mantuvo al país pegado a la pantalla.

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Aunque el carismático comediante y presentador barranquillero estuvo a un paso de quedarse con el gran premio, su título como segundo finalista consolidó su enorme respaldo. Sin embargo, tras su paso por el reality, el verdadero espectáculo se trasladó a sus redes sociales, donde su vida sentimental ha vuelto a tomar el centro del escenario.

El fantasma de Sheila Gándara y el misterio con Mariana Zapata

Durante gran parte de la competencia, el nombre de su expareja, Sheila Gándara, sobrevoló la participación del costeño. En redes sociales, los seguidores no dejaron de especular sobre su relación, analizando cada palabra y gesto de Juanda dentro del encierro.

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No obstante, la narrativa dio un giro radical con la entrada en escena de Mariana Zapata, quien asumió un rol crucial en la vida de Juanda, dentro y fuera del reality. La química y el apoyo de Mariana en cada placa de nominación no tardaron en despertar rumores de un romance que trascendía lo estratégico. Para muchos, el apoyo incondicional de Zapata era la prueba reina de que entre ellos existía algo mucho más profundo que una simple alianza de juego.

Juanda Caribe reaviva la polémica de su relación con Mariana Zapata con una historia de Instagram

Cuando el debate sobre su corazón parecía calmarse, Juanda Caribe decidió sacudir las redes con una reciente y enigmática publicación en sus historias de Instagram, convirtiéndose de inmediato en un llamado de atención para sus fans.

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El comediante compartió una fotografía detallada de la manilla que Mariana le regaló durante los días más intensos de la competencia, cuando ella lideraba su campaña. Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas y desató una ola de teorías entre sus fanáticos fue el profundo y desafiante mensaje con el que acompañó la imagen:

"Y si el barco se hunde, entonces lo convertimos en submarino, pero detenernos definitivamente no está en nuestros planes."

Para su comunidad de seguidores, esta frase va mucho más allá de un simple agradecimiento. Algunos internautas lo tomaron como una confirmación de un nuevo amor dispuesto a contra viento y marea, en medio de su polémica separación con Sheila Gándara. Lo único seguro es que Juanda Caribe no piensa detenerse, y su historia con Mariana apenas comienza a escribirse, tras salir de La casa de los famosos Colombia.

 

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