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Beba confirmó que iniciará su carrera como cantante tras La casa de los famosos; así fue el anuncio

Beba sorprendió al anunciar que iniciará su carrera musical luego de su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba iniciará su carrera como cantante.
Beba iniciará su carrera como cantante tras su participación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Beba sorprendió a sus seguidores al confirmar sus nuevos proyectos tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3.

Beba sorprendió a su comunidad digital.
Beba sorprendió a su comunidad digital. (Foto: Canal RCN)

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¿A qué se dedicará Beba tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3?

La barranquillera estuvo presente en la gala final del programa en la que el cucuteño Alejandro Estrada se consagró como el ganador de esta edición con una diferencia importante en la votación frente a Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi.

Beba estuvo apoyando a Valentino quien quedó en tercer lugar y dijo estar muy orgullosa del puesto obtenido en la competencia.

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Beba anunció que luego de este proyecto se dedicará de lleno a iniciar su carrera como cantante.

Cabe recordar que esta temporada se realizó el himno del programa con la ayuda de los participantes, demostrando su talento para el canto, donde destacaron Juanda Caribe y la propia Beba.

La interpretación fue tan comentada que los internautas no dudaron en preguntarle si pensaba seguir ese camino.

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Aunque no dio muchos detalles, dejó claro que es la ruta que quiere tomar tras la visibilidad que le dio el reality.

En varias oportunidades, incluso cuando su esposo estuvo de visita, expresó que piensa aprovechar su momento y consolidar su carrera en el entretenimiento.

Con el respaldo de su comunidad digital, que la acompañó en cada etapa del programa, Beba se prepara para enfrentar un nuevo reto.

Sus seguidores no solo celebraron el anuncio, sino que están a la expectativa de que muestre los avances de su primera producción musical.

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¿Qué exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se han dedicado a la música?

Con esta decisión, Beba se suma a los participantes de La casa de los famosos que continúan sus carreras como cantantes emergentes tras el reality o que han decidido iniciarla, como es el caso de Melissa Gate, La Toxi Costeña, Altafulla, Alexa Torrex, Juanse Laverde, entre otros.

Este no fue el final de la historia de Beba, sino el inicio de una etapa que promete estar llena de música, proyectos y nuevas oportunidades.

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