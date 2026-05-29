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Estos serían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Col: esto predijo la IA

La IA predijo los porcentajes sobre quién sería el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Estos serían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Col: esto predijo la IA
Esto predice la IA sobre el ganador de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, los televidentes han dejado una gran variedad de comentarios a través de las plataformas digitales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, los finalistas son: Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Juanda Caribe, han generado múltiples comentarios mediante las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que han demostrado en la competencia.

Por este motivo, te contamos cómo quedarían los porcentajes de los finalistas de La casa de los famosos Colombia, según la Inteligencia Artificial, más conocida como IA.

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¿Cómo quedarían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Colombia, según la Inteligencia Artificial?

Es clave mencionar que la Inteligencia Artificial ha sido una de las herramientas digitales que más acogida ha tenido por parte de los internautas en los últimos años.

Estos serían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Col: esto predijo la IA
¿Cómo quedarían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, la IA compartió su pronóstico acerca de cómo quedarán los porcentajes en cuanto a quién será el ganador de La casa de los famosos Colombia y te contamos todos los detalles:

Tras una reciente predicción de la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, predijo que así quedarían los porcentajes sobre el aparente ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia:

Según la IA, Juanda Caribe sería el ganador con un porcentaje del 39%, seguido de Alejandro Estrada con un 28%, luego Valentino Lázaro con un 22% y finalmente Tebi Bernal con un 12%.

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Aunque por el momento no se ha conocido quién será el ganador de La casa de los famosos Colombia, el público será el principal encargado de elegir a su favorito mediante las votaciones.

¿Cuándo se llevará a cabo la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En los próximos minutos, desde el horario de las 8:00 p.m. del Canal RCN, se llevará a cabo la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Estos serían los porcentajes del ganador de La casa de los famosos Col: esto predijo la IA
¿Cuándo se llevará a cabo la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los finalistas que son: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, se encuentran bajo la expectativa de quién ganará, pues, la decisión será tomada por parte del público en las votaciones.

¡No te pierdas la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en el horario de las 8:00 p.m. en el Canal RCN este 29 de mayo!

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