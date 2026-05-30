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Marilyn Patiño reveló el nombre de los participantes que vio besándose en el confesionario de La casa de los famosos

Marilyn Patiño defendió su versión en medio de la polémica por el supuesto beso en el confesionario de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño aclaró la polémica del beso en el confesionario.
Marilyn Patiño aclaró la polémica del beso en el confesionario de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Marilyn Patiño reveló quienes son las personas a las que vio dándose un beso en el confesionario de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño defendió su imagen tras los señalamientos de Mariana Zapata y Johanna Fadul.
Marilyn Patiño defendió su imagen tras los señalamientos de Mariana Zapata y Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué revelación hizo Marilyn Patiño tras la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la gala final, el periodista de Mañana Express, Santiago Vargas, aprovechó para preguntarle a la actriz por la polémica con Mariana Zapata y Johanna Fadul.

La actriz expresó que ya había hecho público que las personas que ella vio en el confesionario fueron Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, alegando que la misma caleña lo había aceptado.

Patiño se defendió de las acusaciones de Mariana y de Johanna, al punto de tomar acciones legales en contra de su colega por injuria y calumnia.

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Luego de esta revelación, queda esperar cómo reaccionará Fadul, quien estuvo también presente en la final del programa, pero no ha dicho nada respecto al tema.

Patiño, por su parte, insistió en que ella no es ninguna mentirosa y que espera que ambas se retracten públicamente.

La caleña aseguró que quiere mucho a Nicolás y a Sofía, pero que debe proteger su imagen y su nombre, y que si Zapata y Fadul se sintieron aludidas debe ser porque están ocultando algo.

La actriz explicó que decidió dar nombres propios porque estaba cansada de que se pusiera en duda su palabra.

Según ella, la polémica escaló a un nivel que afectó su reputación y su tranquilidad personal, razón por la cual optó por aclarar de manera definitiva lo que había visto.

La revelación generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los internautas debatieron sobre la veracidad de sus palabras y la reacción que podrían tener los involucrados.

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¿Cómo reaccionaron Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo a los señalamientos de Marilyn Patiño?

Ni Nicolás Arrieta ni Sofía Jaramillo, ni siquiera Manuela, la novia del youtuber, han salido a replicar las palabras de la actriz, lo que aumenta la expectativa entre los internautas.

La revelación de Marilyn Patiño no solo reavivó la polémica entre exparticipantes, sino que también abrió un debate sobre la dinámica del confesionario dentro del reality, un espacio que se convirtió en escenario de rumores y especulaciones durante toda la temporada.

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