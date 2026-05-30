Alexa Torrex reveló qué pasó con Tebi tras la final de La casa de los famosos Colombia

La cantante cucuteña Alexa Torrex decidió resolver algunas inquietudes de sus seguidores sobre la final de La casa de los famosos Colombia y terminó sorprendiendo al revelar qué ocurrió con Tebi Bernal tras el cierre del reality del Canal RCN.

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¿Qué contó Alexa Torrex sobre lo que pasó con Tebi Bernal tras la final de La casa de los famosos Colombia?

Muchos seguidores del programa quedaron con la incógnita sobre qué sucedería entre Alexa y Tebi tras el final del reality, especialmente porque su vínculo, que comenzó como un supuesto “shippeo”, terminó convirtiéndose en algo real dentro de la competencia.

Alexa Torrex contó detalles sobre lo que pasó en su reencuentro con Tebi tras la final de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Ante la curiosidad del público, la artista decidió responder algunas preguntas de sus seguidores y reveló que, después de la gran final de La casa de los famosos Colombia, apenas logró intercambiar unas pocas palabras con el deportista.

Según contó, la producción lo apartó del resto del grupo y lo llevó a una habitación especial de un hotel.

Asimismo, contó qué planes tiene pensados para su futuro tras la finalización del programa y cómo ve a Tebi en ellos.

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¿Qué planes tiene Alexa para su futuro y cómo encaja Tebi en ellos?

Alexa les explicó a sus seguidores que, por ahora, está enfocada en sí misma, en sus proyectos personales y en su crecimiento, por lo que aseguró que no dispone de mucho tiempo.

Alexa Torrex aseguró que, si Tebi la busca tras finalizar su proceso psicológico, será bienvenido en su vida. (Foto: Canal RCN)

Aun así, dejó claro que, si Tebi o Alejandro llegan a necesitar su apoyo después de atravesar el proceso psicológico y la ronda de entrevistas posteriores al reality, estará dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos.

No obstante, señaló que, si eso no ocurre, tampoco lo tomará de forma negativa y continuará enfocada en su propio camino.

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¿Por qué discutieron Alexa Torrex y Tebi Bernal durante la campaña de los finalistas en La casa de los famosos Colombia?

La discusión entre Alexa Torrex y Tebi Bernal surgió durante la etapa de campaña de los finalistas, luego de que la cantante decidiera apoyar a Alejandro Estrada en lugar de respaldar al deportista en la recta final del reality.

La decisión tomó por sorpresa a Tebi y generó tensión entre ambos, especialmente por la cercanía que habían construido dentro de la competencia.