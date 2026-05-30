Alejandra Salguero reapareció tras la derrota de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

En medio de la ola de reacciones que continúa desatando la gran final de La casa de los famosos Colombia, recientemente Alejandra Salguero, expareaja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales con curioso mensaje que no pasó desapercibo entre los internautas.

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¿Alejandra Salguero se pronunció tras la final de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven ha construido una comunidad de miles de seguidores, reapareció en las últimas horas con una fotografía en la que dejó ver una sorpresiva reflexión que rápidamente captó la atención de los usuarios, sobre todo porque se dio luego de conocer la decisión que tomó Colombia al darle la victoria Alejandro Estrada.

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"No se trata entender, se trata de confiar, Dios nunca dejará de cuidar de ti", son las palabras que se pueden leer en una de las páginas del libro que la mujer retrató en la comentada imagen.

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Y aunque en la publicación que la modelo fitness hizo por medio de sus historias no mencionó a Tebi Bernal, usuarios de esta red social no tardaron en relacionar esta aparición con la situación que vive Alejandra luego de que semanas atrás confirmara públicamente su decisión de poner fin a su relación con Tebi a raíz del shippeo que el finalista protagonizó con Alexa Torrex.

Alejandra Salguero llamó la atención tras compartir sorpresivo mensaje. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Alejandra Salguero tras la derrota de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

A propósito de Tebi Bernal, uno de los participantes que logró llegar a la tan anhelada final de esta tercera temporada, cabe señalar que, aunque a lo largo de la competencia obtuvo el respaldo para poder avanzar y asegurar su permanencia, durante las votaciones para elegir al ganador de los 400 millones de pesos, obtuvo la última posición y se convirtió en el cuarto finalista.

Expareja de Tebi Bernal compartió curioso mensaje tras final de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Alejandro, ganador de esta tercera edición del reality de convivencia, obtuvo un porcentaje del 63,87% en las votaciones, Juanda Caribe, quien obtuvo el segundo lugar, el 28,11%, Valentino Lázaro, quien logró ser el tercer finalista, el 4,29%, y Tebi, quien quedó por debajo de sus tres compañeros, con un total del 3,72%.