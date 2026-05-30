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Confirmada la 4.ª temporada de La casa de los famosos Colombia: estas celebridades quieren participar

Luego de confirmarse la 4.ª temporada de La casa de los famosos Colombia, varias celebridades dejaron ver que les gustaría participar.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Varias celebridades quieren hacer parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia
Varias celebridades e influencers quieren hacer parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La casa de los famosos Colombia llega a su cuarta temporada para el 2027 y ya son varias las celebridades que han dejado ver por medio de redes sociales que les gustaría ingresar. ¿De quiénes se tratan?

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Luego de que Alejandro Estrada se coronara como el ganador de la tercera temporada de este reality de Canal RCN, Carla Giraldo sorprendió a los colombianos al abrir un misterioso sobre que confirmaba que habría cuarta temporada para el 2027.

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La casa de los famosos Colombia tendrá cuarta temporada para el 2027. (Foto: Canal RCN)

Tras este anuncio, a través de los comentarios de los perfiles sociales del Canal, varios famosos e influencers comenzaron a mencionarle a El Jefe que les gustaría entrar a su casa.

Una de las primeras en postularse fue la hermana de Alexa Torrex, Maiye Torrex, quien con firmeza le dejó ver a El Jefe que estaba preparada y lista para firmar.

De igual manera, influencers como 'La Ricarda Oficial' aseguraron que ya tienen las maletas listas para ingresar al reality.

El creador de contenido Louis Villamizar también señaló sentirse preparado para esta experiencia y varios de sus seguidores lo apoyaron.

Asimismo, varios fans del programa recomendaron ver en esta edición a Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri.

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Varios influencers y celebridades quieren hacer parte del selecto grupo de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, es seguro que en los próximos meses los televidentes conozcan, por boca de El Jefe, cómo será el proceso de selección de los participantes que ingresarán a la casa y, por supuesto, quiénes lo conformarán.

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¿Quiénes han sido los ganadores de La casa de los famosos Colombia?

El reality de Canal RCN ha tenido un exitoso recorrido con tres temporadas desde su estreno en 2024, consolidándose como uno de los formatos más vistos del país.

A lo largo de estas ediciones, tres participantes han logrado alzarse con el título de ganador.

En su primera temporada, en 2024, la creadora de contenido caleña Karen Sevillano se coronó campeona, dejando en segundo lugar al actor Julián Trujillo.

Un año después, en 2025, el cantante Andrés Altafulla sorprendió al público al llevarse los 400 millones de pesos tras imponerse frente a Melissa Gate, contra todo pronóstico.

Finalmente, el más reciente ganador fue el actor cucuteño Alejandro Estrada, quien obtuvo el título con un contundente 63,87% de los votos.

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