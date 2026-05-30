Alejandro Estrada respondió a la reacción de Nataly Umaña tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia

Nataly Umaña generó revuelo en redes sociales al revelar su reacción tras conocer que Alejandro Estrada se coronó ganador de La casa de los famosos Colombia. El apodado “Zorro Viejo” no tardó en enterarse y le envió un mensaje.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada: ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, así reaccionó

¿Qué mensaje le envió Alejandro Estrada a Nataly Umaña tras conocer su reacción por su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada aún se mostraba sorprendido tras coronarse como el gran ganador del famoso reality de Canal RCN.

Alejandro Estrada le envió mensaje a Nataly Umaña tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Luego de llegar al set con el maletín que contenía los 400 millones de pesos y despedirse de los televidentes que lo acompañaron durante más de cuatro meses, recibió una noticia inesperada.

En medio de una entrevista tras bambalinas con el reconocido periodista Santiago Vargas, el actor se enteró de que su expareja, la también actriz Nataly Umaña, había reaccionado positivamente a su triunfo. Aunque inicialmente dudó de la información, el periodista le confirmó que era cierta.

Tras conocerlo, el apodado “Zorro Viejo” no dudó en enviarle un mensaje a Nataly. Con evidente emoción, aseguró que le guardaba un inmenso cariño, que la recordaba con mucho aprecio y que, de alguna manera, también la haría parte de su victoria.

Artículos relacionados La casa de los famosos Expareja de Tebi Bernal se pronunció antes de la final de La casa de los famosos Colombia

¿Cómo reaccionó Nataly Umaña al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

La actriz, quien sostuvo una relación con Alejo durante más de 10 años, compartió su reacción a través de sus redes sociales, donde acumula más de 700 mil seguidores.

Así reaccionó Nataly Umaña tras el triunfo de Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

En el video aparece acompañada de dos amigas y, en medio de la euforia, no oculta su emoción y grita al enterarse del resultado.

Felicidades, ganó Alejandro, se lo merece", expresó Nataly.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata se pronunció tras su reencuentro con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia

¿Con cuánto porcentaje de votaciones ganó Alejandro Estrada La casa de los famosos Colombia?

La última gala de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por la tensión, luego de revelarse los porcentajes obtenidos por los cuatro finalistas.

En medio de ese ambiente de expectativa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron anunciando los porcentajes y posiciones, hasta confirmar que Alejandro sería quien apagaría las luces de la casa.

Así quedaron los resultados finales: