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Alejandro Estrada respondió a la reacción de Nataly Umaña tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada no ignoró la reacción de Nataly Umaña tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia y le envió un mensaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada le envió mensaje a Nataly Umaña tras conocer cuál fue su reacción por su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Nataly Umaña generó revuelo en redes sociales al revelar su reacción tras conocer que Alejandro Estrada se coronó ganador de La casa de los famosos Colombia. El apodado “Zorro Viejo” no tardó en enterarse y le envió un mensaje.

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¿Qué mensaje le envió Alejandro Estrada a Nataly Umaña tras conocer su reacción por su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada aún se mostraba sorprendido tras coronarse como el gran ganador del famoso reality de Canal RCN.

Alejandro Estrada ganador de La casa de los famosos Colombia 3
Alejandro Estrada le envió mensaje a Nataly Umaña tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Luego de llegar al set con el maletín que contenía los 400 millones de pesos y despedirse de los televidentes que lo acompañaron durante más de cuatro meses, recibió una noticia inesperada.

En medio de una entrevista tras bambalinas con el reconocido periodista Santiago Vargas, el actor se enteró de que su expareja, la también actriz Nataly Umaña, había reaccionado positivamente a su triunfo. Aunque inicialmente dudó de la información, el periodista le confirmó que era cierta.

Tras conocerlo, el apodado “Zorro Viejo” no dudó en enviarle un mensaje a Nataly. Con evidente emoción, aseguró que le guardaba un inmenso cariño, que la recordaba con mucho aprecio y que, de alguna manera, también la haría parte de su victoria.

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¿Cómo reaccionó Nataly Umaña al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

La actriz, quien sostuvo una relación con Alejo durante más de 10 años, compartió su reacción a través de sus redes sociales, donde acumula más de 700 mil seguidores.

Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Col 2026: en VIDEO
Así reaccionó Nataly Umaña tras el triunfo de Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

En el video aparece acompañada de dos amigas y, en medio de la euforia, no oculta su emoción y grita al enterarse del resultado.

Felicidades, ganó Alejandro, se lo merece", expresó Nataly.

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¿Con cuánto porcentaje de votaciones ganó Alejandro Estrada La casa de los famosos Colombia?

La última gala de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por la tensión, luego de revelarse los porcentajes obtenidos por los cuatro finalistas.

En medio de ese ambiente de expectativa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron anunciando los porcentajes y posiciones, hasta confirmar que Alejandro sería quien apagaría las luces de la casa.

Así quedaron los resultados finales:

  • Alejandro Estrada con un porcentaje del 63.87%
  • Juanda Caribe con un porcentaje del 28.11%
  • Valentino Lázaro con un porcentaje del 4.29%
  • Tebi Bernal con un porcentaje del 3.72%

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