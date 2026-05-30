Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal desató debate por su reacción ante el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Tebi Bernal sorprendió a los seguidores por supuestamente NO mostrarse tan emocionado tras el triunfo de su amigo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla
Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla/ Foto Canal RCN
Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla
Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla/ Archivo RCN

En la noche de este viernes, 29 de mayo, Alejandro Estrada se coronó como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y la reacción de sus familiares, amigos cercanos y compañeros del reality no tardaron en sonar.

Una de las que más llamó la atención, fue precisamente la de su amigo y compañero de competencia: Tebi Bernal, quien desató posturas divididas entre los fanáticos.

Artículos relacionados

¿Por qué Tebi Bernal despertó debate por su reacción tras conocerse a Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que el paisa fue el cuarto finalista del programa de convivencia y eso le permitió estar desde el inicio de la gala con sus excompañeros, familia y especialmente con Alexa Torrex desde el público del estudio donde Marcelo y Carla fueron revelando las demás posiciones de esta GRAN FINAL.

Fue hasta que llegó el turno de decir el nombre del ganador, que muchos percibieron un poco tenso a Tebi. Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock y luego reacciona con una sonrisa gracias al abrazo que le da la cucuteña, quien buscaba celebrar junto a él el triunfo de su amigo, el tercer especialista.

Vale aclarar que, aunque para muchos esto responde a la sorpresa normal de recibir una noticia de esta magnitud, para otros responde a que el también deportista no se emocionó mucho con que su amigo hubiese sido el ganador de los 400 millones de pesos. "Uy, pero Tebi no te emociones tanto... pero sí quería que le dieran la mitad del premio", comentaron algunos, mientras otros salieron en su defensa asegurando que "es normal que, tras tantos meses de encierro, él tenga una batería social diferente y todo es una sorpresa".

¿Por qué las personas esperaban que Tebi Bernal actuara diferente tras el triunfo de Alejandro Estrada?

Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla, tanto así, que en un punto de la competencia formaron los famosos "Especialistas" junto a Alexa Torrex, con quien prometieron apoyarse hasta el final.

Sin embargo, en la última semana la tensión se apoderó del juego y hubo una diferencia que llevó a que Tebi insinuara que prefería que Juanda Caribe fuera el ganador de la temporada. Esa postura duró poco y tras reconciliarse, Bernal volvió a ofrecer su apoyo incondicional, por lo que muchos esperaban más efusividad al momento del veredicto final.

Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock
Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock/ FOTO CANAL RCN

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Campanita en La casa de los famosos Colombia - Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sheila Gándara estalló tras polémicas declaraciones de Campanita en su contra: "es ignorante"

Sheila Gándara rompió el silencio luego de que Campanita asegurara que Mariana Zapata fue más leal que ella durante la participación de Juanda Caribe en el reality.

Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo La casa de los famosos

Alexa Torrex le pidió aprobación a la mamá de Tebi Bernal: "ahora le migajeo a la suegra"

Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo y la respuesta fue inmediata.

Alejandro Estrada y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Yina Calderón rompió el silencio tras el triunfo de Alejandro Estrada: así fue su polémica reacción

Yina Calderón no quedó con nada, y fiel a su estilo, no dudó en pronunciarse en redes sociales y hablar sin filtro frente a al victoria de Alejandro Estrada.

Lo más superlike

Así festejaron en Cúcuta el triunfo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia: así lo celebraron en Cúcuta, su ciudad natal

Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia y en Cúcuta celebraron con emoción su triunfo, haciendo el momento viral.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”