T ebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla/ Archivo RCN

En la noche de este viernes, 29 de mayo, Alejandro Estrada se coronó como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y la reacción de sus familiares, amigos cercanos y compañeros del reality no tardaron en sonar.

Una de las que más llamó la atención, fue precisamente la de su amigo y compañero de competencia: Tebi Bernal, quien desató posturas divididas entre los fanáticos.

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¿Por qué Tebi Bernal despertó debate por su reacción tras conocerse a Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que el paisa fue el cuarto finalista del programa de convivencia y eso le permitió estar desde el inicio de la gala con sus excompañeros, familia y especialmente con Alexa Torrex desde el público del estudio donde Marcelo y Carla fueron revelando las demás posiciones de esta GRAN FINAL.

Fue hasta que llegó el turno de decir el nombre del ganador, que muchos percibieron un poco tenso a Tebi. Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock y luego reacciona con una sonrisa gracias al abrazo que le da la cucuteña, quien buscaba celebrar junto a él el triunfo de su amigo, el tercer especialista.

Vale aclarar que, aunque para muchos esto responde a la sorpresa normal de recibir una noticia de esta magnitud, para otros responde a que el también deportista no se emocionó mucho con que su amigo hubiese sido el ganador de los 400 millones de pesos. "Uy, pero Tebi no te emociones tanto... pero sí quería que le dieran la mitad del premio", comentaron algunos, mientras otros salieron en su defensa asegurando que "es normal que, tras tantos meses de encierro, él tenga una batería social diferente y todo es una sorpresa".

¿Por qué las personas esperaban que Tebi Bernal actuara diferente tras el triunfo de Alejandro Estrada?

Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla, tanto así, que en un punto de la competencia formaron los famosos "Especialistas" junto a Alexa Torrex, con quien prometieron apoyarse hasta el final.

Sin embargo, en la última semana la tensión se apoderó del juego y hubo una diferencia que llevó a que Tebi insinuara que prefería que Juanda Caribe fuera el ganador de la temporada. Esa postura duró poco y tras reconciliarse, Bernal volvió a ofrecer su apoyo incondicional, por lo que muchos esperaban más efusividad al momento del veredicto final.

Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock/ FOTO CANAL RCN