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Alexa Torrex responde a críticas por motivar a que Alejandro Estrada compartiera los 400 millones del premio

La cucuteña Alexa Torrex reveló que tanto ella como Tebi ya tienen una postura clara frente al premio de Alejandro Estrada.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Alexa aseguró que, con lo que conocía de Tebi, sabe que él no aceptaría tomar ventaja del triunfo de su amigo.
Alexa aseguró que, con lo que conocía de Tebi, sabe que él no aceptaría tomar ventaja del triunfo de su amigo./ ARCHIVO RCN
Alexa Torrex responde a críticas por supuestamente querer recibir parte de los 400 millones de Alejandro
Alexa Torrex responde a críticas por supuestamente querer recibir parte de los 400 millones de Alejandro/ ARCHIVO RCN

En la noche del viernes 29 de mayo, se conoció el nombre del tercer ganador de La casa de los famosos Colombia y fue el actor cucuteño Alejandro Estrada, quien se llevó el triunfo de ser el ganador con un porcentaje del 63.87% que llegó acompañado de 400 millones de pesos.

Recordemos que en la última semana de competencia se desató un gran debate dentro del reality y fuera de él, luego de que 'Los Especialistas' hicieran un pacto de palabra donde se comprometieron a repartir el premio, en caso de que te vi Bernal o Alejandro Estrada llegaran a ser los ganadores de la tercera temporada.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras la ola de críticas por pedir que Alejandro Estrada compartiera su premio?

Luego de que el video de la repartición de los 400 millones se hiciera viral, los seguidores del 'Zorro, viejo', familiares y equipo de trabajo, no tardaron en reaccionar públicamente, asegurando que les parecía injusto que se aprovecharan del buen corazón del actor para pedirle que compartiera algo que aún no se había ganado, pero que en caso de ser así era su mérito propio.

Fue cuestión de horas para que estas palabras llegaran a oídos de Alexa, quien en una reciente entrevista con el Canal de RCN, respondió directamente que ella no quiere ninguna ganancia por parte de Alejandro Estrada, y que se atrevería a asegurar que cuando su compañero sentimental sea consciente de todo lo que está pasando afuera, tampoco accederá a recibir ni un peso de los 400 millones.

"Siento que allá adentro se ve una cosa y afuera otra. En ese momento, lo que yo pensé es: "Vamos a unirnos, mostremos la amistad para poder llegar a un premio". No se me pasó por la mente la parte de la plata, la verdad, nunca me ha interesado. Yo quería entrar gratis a La casa de los famosos Colombia y hacen una propuesta en una conversación que tuvimos en Tormenta, la manda Alejo, pero son cosas que hablaremos afuera...", expresó Alexa.

¿Tebi Bernal espera que Alejandro Estraba comparta el premio con él?

Aunque Tebi Bernal aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, sí lo hizo Alexa en su nombre asegurando que, con lo que conocía de Tebi, él no aceptaría tomar ventaja del triunfo de su amigo.

"Por mi parte, yo no le quiero aceptar nada por los comentarios, porque van a decir que fue falsa mi amistad y fui 100% leal y estoy casi segura de que cuando Tebi salga y escuche también todo lo que se está diciendo, tampoco lo va a aceptar porque se han dado cuenta de que es su nombre orgulloso", concluyó.

Alexa aseguró que NO quiere nada del premio de Alejandro.
Alexa aseguró que NO quiere nada del premio de Alejandro./ ARCHIVO RCN

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