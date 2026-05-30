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Alexa Torrex le pidió aprobación a la mamá de Tebi Bernal: "ahora le migajeo a la suegra"

Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo y la respuesta fue inmediata.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo
Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo/ Foto CANAL RCN
Alexa Torrex se encontró con la mamá de Tebi Bernal y la llamó casi suegra
Alexa Torrex se encontró con la mamá de Tebi Bernal y la llamó casi suegra/ Foto CANAL RCN

Colombia fue testigo a lo largo de estos meses de los romances que surgieron en La casa de los famosos Colombia: unos fugaces, otros terminaron en el mismo reality y otros, parecen querer trascender el reality de convivencia.

Este ha sido el caso de Karola y Eidevin López, quienes demostraron que, más allá del gusto del reality, quisieron darse una oportunidad en el amor en su vida real. Parece que a esta pareja se quieren sumar la creadora de contenido y cantante cucteña Alexa Torrex con el deportista paisa Tebi Bernal.

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¿Cómo fue el encuentro de Alexa Torrex con la mamá de Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los exparticipantes, amigos y familiares de los finalistas estuvieron presentes para apoyarlos en el momento más decisivo de la competencia. Allí tuvo entre los asistentes, la mamá e hija de Tebi Bernal. Esta visita no pasó desapercibida para la cucuteña, quien aprovechó la coincidencia para preguntarle directamente a su "suegra", si la aceptaba como pareja oficial de Tebi: "Ahora le estoy migajeando a la suegra", expresó Alexa.

La respuesta emocionó a muchos, ya que la mamá no titubeó en decir que sí, pero también fue clara en que esa era una decisión que iba a depender netamente de ellos, una vez se conocieran fuera del encierro de la casa más famosa de Colombia.

"Uno tiene que esperar a que decidan ellos afuera", expresó la mamá de Teni, quien dijo que además de jugadora, también veía a Alexa como su "casi nuera".

¿La mamá de Tebi Bernal quería que Alexa Torres fuera la jefa de campaña de su hijo?

En el encuentro, Alexa también aprovechó para preguntarle directamente a la mujer, si le hubiese gustado que ella hubiese sido la jefa de campaña de su hijo. En esta oportunidad, la respuesta no fue tan contundente, ya que la Sra. expresó que eran temas del juego y que ahí no tenía muy clara su postura.

Vale aclarar que, aunque esta fue una conversación con la propia mamá del deportista, serán Alexa y Tebi Bernal quienes determinen qué pasará con su relación una vez terminado el reality.

serán Alexa y Tebi Bernal quienes determinen qué pasará con su relación una vez terminado el reality.
serán Alexa y Tebi Bernal quienes determinen qué pasará con su relación una vez terminado el reality/ Foto CANAL RCN

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