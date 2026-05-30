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Yina Calderón le lanzó advertencia a Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña: esto le dijo

Yina Calderón rompió el silencio y sorprendió al enviarle consejo a Alejandro Estrada relacionado con su expareja Nataly Umaña.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón, Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yina Calderón sobre el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La noche del pasado viernes 29 de mayo, Alejandro Estradase impuso como el absoluto ganador de La casa de los famosos Colombia, un triunfo que le dio el público del programa y que continúa siendo el epicentro de la conversación en redes sociales, pues varias personalidades del entretenimiento se han pronunciado para opinar del tema.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Una de ellas fue Yina Calderón, quien fiel a su estilo no dudó en expresar su opinión sin filtro frente al victorias, pues además de enviar sus más sinceras felicitaciones al actor, también aprovechó para hacerle una clara advertencia relacionada con su expareja Nataly Umaña.

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"Ojalá no reparta el premio, otra cosa Alejandro, ahora no es que vuelva con la Nataly Umaña que por ahí la vi haciendo historias, que felicidades a Alejandro, acuérdese que hay 400 millones de razones pa' volver con la pareja", fueron las palabras de la exparticipante de la segunda temporada.

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Y es que, de acuerdo con la polémica creadora de contenido, ahora que se ganó toda esta suma de dinero, muy posiblemente "lo van a ver hermoso" y no les va importar nada, por lo que le insistió en que debe ser cuidadoso respecto a qué decida hacer con el premio que obtuvo.

Alejandro Estrada durante su congelado en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón advirtió a Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Nataly Umaña tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la también empresaria de fajas aseguró que, aunque Estrada no fue precisamente el participante que dio más contenido, sí fue un hombre que se caracterizó por actuar con principios, respeto y valores, por lo que considera que su victoria fue bastante merecida.

Además de las palabras que Calderón le envió al actor por motivo de su triunfo, quiso aprovechar su aparición para también felicitar al Canal RCN por el trabajo realizado esta tercera temporada y a sus jefes, Néstor Parra y Roberto Velázquez, quienes tuvieron una destacada labor como productores del formato.

Por su puesto, Yina resaltó el gran papel que desempeñó Carla Giraldo como conductora del programa, pues desde su punto de vista, la presentadora es la ficha más importante del programa.

"Es neutra, objetiva es graciosa, pero también fuerte cuando le toca, no tiene máscaras, de verdad Carla es muy buena presentadora", comentó la exparticipante, quien también extendió sus palabras a Marcelo Cezán, que, además de ser un gran presentador, describió como una "divina persona".

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón envió contundente mensaje a Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.
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