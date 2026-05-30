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Karina García causa revuelo al proponer a su hija para La casa de los famosos Colombia 4

Karina García sorprendió las redes al proponer a su hija como participante de La casa de los famosos Colombia 4. ¿Qué dijo?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García propuso a su hija Isabella para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia
Karina García propuso a su hija Isabella para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Tras el anuncio de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia para 2027, varias celebridades expresaron su deseo de participar. Entre ellas destacó Karina García, quien causó revuelo en redes sociales al proponer a su hija, Isabella, como posible integrante del reality.

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¿Por qué generó polémica en redes que Karina García haya propuesto a su hija, Isabella, como participante de La casa de los famosos Colombia 4?

En las últimas horas, la creadora de contenido paisa ha provocado una ola de comentarios en su contra en redes, tras preguntarles a sus seguidores si les gustaría ver a su hija en el reality el próximo año.

Karina García como invitada en La casa de los famosos Colombia 3
Karina García generó polémica por proponer a su hija para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Pues aunque muchos vieron la opción como viable, otros criticaron a Karina por inculcar en su hija este tipo de estilo de vida en vez de motivarla a estudiar.

Mandela a estudiar mejor", "Qué clase de madre manda a la hija a un programa de estos donde la gente te va a señalar" y "La verdad no la dejaría ir", fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Asimismo, varios de ellos aprovecharon el momento para burlarse de lo que dijo Karina, señalando que Isabella no tenía fama.

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¿Cómo reaccionó Karina García tras las críticas que recibió por proponer a su hija como participante de La casa de los famosos Colombia 4?

Aunque la exparticipante del reality de Canal RCN recibió miles de críticas en redes, optó por guardar silencio y no referirse a lo sucedido.

Karina García durante su participación en La casa de los famosos Colombia
Karina García optó por guardar silencio tras recibir críticas por proponer a su hija para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

A cambio de eso, comentó a sus fans que han usado su imagen para estafar a varios de sus seguidores, donde señalan que sería host de un importante evento que se llevaría a cabo en Miami.

No puedo creer que existan organizadores y promotores que se aprovechen de la imagen de las personas... No se dejen engañar, mis bebés", escribió.

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¿A quién apoyó Karina García para que ganará La casa de los famosos Colombia 3?

A través de sus historias, la modelo paisa dejó ver que apoyó con su team a Valentino Lázaro.

Karina expresó en sus Instastories que, gracias al apoyo de su equipo, lograron que Valentino obtuviera el tercer lugar de las votaciones.

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