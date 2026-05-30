¿Cómo celebró Eidevin López el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Anoche, Alejandro Estrada se coronó como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y además de ganarse los 400 millones de pesos y el amor del público, tuvo el honor de ser el último participante en apagar las luces de la casa más famosa de Colombia.

Más allá de sus diferencias en el juego, Eidevin López dejó claro que se emocionaba genuinamente por ver al actor cucuteño como ganador del formato/ Archivo RCN

Al hacerlo, no solo quedaron atrás todos los momentos vividos, sino también las tensiones que en algún momento se dieron con algunos de sus compañeros, quienes al parecer también dejaron atrás cualquier diferencia.

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¿Cuál fue el mensaje con el que Devin Lopez celebró que Alejandro Estrada ganara la casa de los famosos Colombia?

Más allá de sus diferencias en el juego, Eidevin López dejó claro que se emocionaba genuinamente por ver al actor cucuteño como ganador del formato. Además, añadió que es un gran merecedor de este premio.

"Alejandro jugó bien, de verdad que jugó bien y las cosas hay que reconocerlas... Qué bueno, ey, qué locura, felicidades, rompieron duro, se lo merece, de verdad se lo merece. Lo felicito", expresó Eidevin, demostrando que los roces que hubo en el reality hicieron parte del juego.

¿Por qué se dañó la amistad de Eidevin López y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

A lo largo de la competencia, ambos habían mostrado una relación cordial, hasta que con el paso de las semanas, Eidevin exteriorizó que no le parecía que Alejandro fuera una persona honesta y que, por el contrario, le gustaba manipular el juego, las situaciones y hasta buscaba provocar a los demás participantes, de una manera muy inteligente para no levantar sospechas.

Recordemos que todo terminó con un fuerte altercado en el que ambos pasaron la línea del respeto y recibieron una sanción ejemplar por parte del Jefe: fueron a una votación extraordinaria, donde el público debía elegir si ambos eran expulsados, o si solo uno de los dos abandonaba para siempre La casa de los famosos Colombia.

El resultado falló en contra del también actor, Eidevin, quien tuvo que abandonar de inmediato el programa. Desde entonces, aunque expresó que las cosas del juego quedaban allí, no se habían vuelto a tener declaraciones de su parte hacia Alejandro, por lo que muchos creían que podría guardar algún sentimiento negativo contra él, pero con sus felicitaciones públicas deja claro que es un ciclo cerrado para él.

Recordemos que todo terminó con un fuerte altercado en el que ambos pasaron la línea del respeto/ Archivo RCN