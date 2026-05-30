¿Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron encuentro tras la final? Video desató fuertes sospechas

La final de La casa de los famosos Colombia sigue acaparando la atención en redes sociales, pues además del triunfo de Alejandro Estradacomo absoluto ganador de esta tercera temporada, otros temas que estarían relacionados con el actor continúan dando de qué hablar.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tras la celebración de la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Y es que, en medio de la celebración por el triunfo del actor cucuteño, recientemente hubo un tema que no pasó desapercibido entre los internautas y fue una historia que compartió Manuela Gómez que desató varias especulaciones, pues la exparticipante dejó en evidencia una situación que vivió Yuli Ruiz.

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"Amiga estoy trasnochada", dijo Ruiz en la historia. "Ay yo lo sé, yo lo sé, somos compinches, todavía no quieres dar la noticia ¿verdad?, la guardamos, guardemos el secreto pues", fueron las palabras con las que le respondió Manuela.

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Frente a las palabras de su excompañera de competencia, Yuli replicó con una frase con la que, aunque no dio mayores detalles, sí aseguró que dejaba lo mencionado "a la imaginación de Colombia".

¿Hubo reencuentro entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz? Esto comentó Manuela Gómez

Mientras Manuela seguía grabando a su amiga durante su abordaje en el aeropuerto, también se refirió a "la carita de felicidad" que se le notaba, agregando en tono de broma que se le hacía bastante "rarito".

Yuli Ruiz despertó sospechas de posible reencuentro con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Yuli nuevamente intervino para culpar a Manuela, mientras que ésta última se defendió diciéndole que luego se lo agradecerá

¿Yuli Ruiz habría celebrado con Alejandro Estrada su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, las palabras de ambas exparticipantes de esta tercera temporada, llevaron a que los televidentes e internautas sacaron sus propias conclusiones al respecto, dejando ver por un lado, que hay quienes celebran el posible reencuentro, y otros que, en contraparte, no están tan de acuerdo.

"Date Alejo eso no es malo jaja", "400 millones de razones para perdonarlo", "Alexa salió del chat", "Ya Alexa está ardida", "A la gente se le olvida todo lo que esa vieja le tiró y dijo de alejo", "Tal vez hablaron, pero otras cositas no creo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cierto o no el presunto reencuentro, por ahora seguidores de Alejandro, Yuli y Manuela, siguen uniéndose a la conversación y debatiendo sobre si estuvo bien o no, la posible reconciliación.