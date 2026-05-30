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Así reaccionó Karola Alcendra al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3

Karola Alcendra no ocultó su emoción a sus seguidores tras conocer el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karola Alcendra y Alejandro Estrada en gala de eliminación
Karola dejó ver su reacción tras conocer que ganó Alejandro Estrada La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Karola Alcendra apareció en redes sociales para explicar por qué no estuvo en la final de La casa de los famosos Colombia y mostrar su reacción al triunfo de Alejandro Estrada.

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¿Por qué no asistió Karola a la final de La casa de los famosos Colombia?

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, la influencer cartagenera sorprendió a sus fanáticos al revelar, por medio de las historias, la razón por la que no asistió a la gran final del programa del Canal RCN.

Karola Alcendra y Alejandro Estrada en gala de eliminación
Karola dejó ver en redes a sus seguidores su reacción al triunfo de Alejandro en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Fiel a su estilo y haciendo uso de un divertido filtro, Karola explicó con humor que no logró llegar al evento porque se demoró más de lo previsto arreglándose.

Acto seguido, cargó una historia expresando que seguía arreglándose, pero mostrando una reacción tras conocer el triunfo de Alejandro.

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¿Cómo reaccionó Karola al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En el video que compartió en sus redes sociales, y que rápidamente generó miles de reacciones, se puede ver a Karola luciendo una batola mientras es maquillada por su equipo de estilistas y canta al ritmo de una canción.

Alejandro Estrada y Karola Alcendra en un posicionamiento en La casa de los famosos Colombia
Karola llamó "amigo" a Alejandro Estrada tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

No obstante, en medio del clip también reaccionó al triunfo de Alejandro Estrada y, fiel a su estilo, expresó con tono sarcástico que se sentía feliz de que su "amigo" se hubiera coronado ganador.

Sigo arreglándome pa' el after de la final, jajaja, vamos a celebrar que ganó mi ami", escribió.

Tras sus declaraciones, las redes se llenaron de reacciones encontradas: mientras algunos usuarios la criticaron, otros salieron en su defensa.

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¿Por qué Karola Alcendra y Alejandro Estrada son enemigos?

La mala relación entre Karola Alcendra y Alejandro Estrada se hizo evidente durante La casa de los famosos Colombia, donde ambos protagonizaron desacuerdos, críticas y diferencias marcadas en su manera de jugar.

A lo largo de la competencia, la influencer dejó ver su inconformidad con algunas actitudes del actor, mientras que él también cuestionó comportamientos y posturas de la creadora de contenido dentro de la convivencia.

La tensión aumentó aún más cuando, en medio del conflicto, Eidevin López también protagonizó un fuerte inconveniente con Alejandro, situación que terminó provocando su expulsión de la competencia.

Tras lo ocurrido, Karola arremetió contra el actor, generando su salida durante una gala de eliminación.

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