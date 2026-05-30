Maiye Torres arremetió sin filtros contra Tebi Bernal tras la final de La casa de los famosos: "sacó a Alexa"

La final de La casa de los famosos Colombia, sigue acaparando la atención en redes sociales, pues en medio del triunfo de Alejandro Estrada, quien logró convertirse en el ganador de esta tercera temporada, varias personalidades han decidido pronunciarse al respecto para referirse a algunas situaciones que se vivieron en el reality de convivencia.

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¿Qué dijo Maiye Torres sobre Tebi Bernal tras la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Una de las figuras del panorama digital, fue Maiye Torres, hermana de Alexa Torrex, quien fiel a su estilo no dudó en sumarse a la conversación y no precisamente para hablar de Estrada, pues en medio de la gran convocatoria que reunió a cientos de cucuteños para ser testigos de la gala final, la joven arremetió contra Tebi Bernal.

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"Tebi sacó a Alexa Torrex de La casa de los famosos y por eso es que yo no lo quiero, si fuera una cosa diferente donde Alexa le hubiera dicho, bueno, yo estoy afuera dando todo para que usted gane, negociemos los dos, ahí sí sería diferente", dijo la integrante de la familia recocha.

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Así mismo, la también creadora de contenido, no dudó en asegurar que, lo justo es que Alejandro disfrute de los 400 millones de pesos él solo, esto luego de que el actor asegurara que le daría una parte del dinero a Benal.

"Pero que vaya y reparta el premio con el interesado de Tebi, ni mie*** eso es de Alejandro Estrada", agregó la joven frente a un gran número de personas que se reunieron en la ciudad de Cúcuta.

¿Maiye Torres estará en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia? Esto dijo la hermana de Alexa Torrex

En medio de la emoción que generó la victoria de Alejandro Estrada, participante que contó con el apoyo del fandom de Alexa Torrex, quien a su vez fue su jefe de campaña, Maiye no solo celebró el triunfo del actor, pues también dejó evidencia su deseo de ser parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia, esto luego de que carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaran una nueva edición del programa.

Maiye Torres se despachó contra Tebi Bernal tras el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

"Escuchar a todo Cúcuta decir Maiye para la 4 temporada, vamos", escribió la joven influencer en sus historias.

Por ahora, seguidores del formato y simpatizantes de Estrada, continúan festejando la decisión del público, pues tal y como muchos lo contemplaban, el empresario terminó quedándose con los 400 millones de pesos y el cariño de miles de personas.