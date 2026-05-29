Karina García causó polémica tras fuerte pulla que relacionaron con Alexa Torrex: “rehabilitada”

Karina García causó revuelo en redes sociales luego de compartir un curioso video hablando sobre la “migajería”, mensaje que varios relacionaron con una posible indirecta hacia Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Karina García sobre la “migajería” que causó revuelo para Alexa Torrex?

A través de sus redes sociales, Karina García compartió un video en el que aparece usando una chaqueta y un top negro mientras hablaba sobre las mujeres “migajeras”.

En el video, Karina García aseguró que crearía un supuesto “centro de rehabilitación para mujeres migajeras”, y que por supuesto generó reacciones en redes y críticas para ella.

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“Porque yo en algún momento de mi vida también lo fui”, expresó la creadora de contenido.

Karina García sorprendió con mensaje sobre “migajeras” y mencionaron a Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Además, también bromeo diciendo en su “pasado oscuro” había ocurrido por situaciones similares.

Posteriormente, mientras tomaba su cabello, Karina García aseguró que ya se encontraba “rehabilitada”.

Como era de esperarse, varios seguidores comenzaron a relacionar las palabras de Karina García con Alexa Torrex y la situación sentimental que ha vivido recientemente tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, otros usuarios también aprovecharon el momento para recordar algunas de las relaciones sentimentales que Karina García ha tenido públicamente.

¿Por qué relacionaron el video de Karina García con Alexa Torrex?

Como bien se conoció durante La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex tuvo una cercanía con Tebi Bernal en medio de su convivencia.

La creadora de contenido expresó abiertamente los sentimientos que comenzó a desarrollar por el participante dentro de la casa, y por esta razón, también tomó decisión con la pareja que tenía.

Karina García sorprendió con mensaje sobre “migajeras” y mencionaron a Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

No obstante, muchos seguidores también han criticado a Tebi Bernal por algunas de sus actitudes, asegurando que en diferentes momentos se ha mostrado distante con Alexa Torrex.

Por su parte, Tebi Bernal ha mencionado en varias ocasiones que primero necesita conocer qué está pasando con su vida fuera del reality antes de tomar cualquier decisión sobre su situación sentimental.

Además, tanto Alexa como Tebi han dado a entender en algunas conversaciones que estarían esperando que terminé La casa de los famosos Colombia para hablar fuera de cámaras sobre todo lo ocurrido.