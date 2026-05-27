Alexa Torrex habló de sus planes a futuro con Tebi Bernal: ¿se irán a vivir juntos?

A pocos días de conocerse el nombre del ganador de La casa de los famosos Colombia, algunos participantes parecen tener muy claros sus planes una vez terminen esta experiencia, pues así lo dejó ver Alexa Torrex, quien recientemente sorprendió al mencionar cuál es el paso a seguir cuando salga del reality.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre sus planes cuando termine La casa de los famosos Colombia?

Y es que, de acuerdo con la joven cucuteña, está ansiosa porque el programa llegue a su fin para poder aclarar su situación sentimental, especialmente por el shippeo que tuvo con Tebi Bernal mientras estuvo en la competencia.

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El tema sobre su plan a seguir, se dio a raíz de una pregunta que le hizo Nicolás Arrieta sobre con quién durmió la noche anterior. Frente al interrogante, ella se mostró feliz de responder que durmió junta a Bernal, lo cual llevó a que el creador de contenido dijera lo siguiente: "con razón la ve animada Dice que amaneció feliz".

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¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se irán a vivir juntos? Esto dijo la exparticipante

Dicho esto, la exparticipante conocida como 'El torbellino morado', insistió en su deseo de que el reality se acabe pronto, apunte que hizo que Sofía Jaramillo bromeara al decir que esto responde a su interés en que ella y Tebi se vayan a vivir juntos.

Alexa Torrex reveló sus planes con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

"La pregunta es, Bogotá o Medellín"... comentó Alexa, "Yo hablo de la relación que aún no tenemos", agregó, haciendo referencia a la relación que sostuvo con Tebi en el pasado, ratificando una vez más, que el gusto hacia el participante permanece intacto.

Como era de esperarse, las declaraciones de la cucuteña, provocaron una ola de reacciones entre los seguidores del programa, pues muchos criticaron el hecho de que ella continúe insistiendo en algo que, ante los ojos del público, no tendría ningún futuro.

"Dios mío migajera", "Qué película la que ella vive", "Diría un amigo: se enamora dando una vuelta en el Ara", "Alexa no entró para hacer campaña entró a dejar claro que dignidad no tuvo nunca", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Alexa Torrex sorprendió al revelar que planea irse a vivir con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los esfuerzos de los finalistas y los jefes de campaña, continúan enfocados en seguir conquistando al público para así convencerlos de votar por su favorito.