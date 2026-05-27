Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón habló sobre la elección de Alexa Torrex entre Alejandro Estrada y Tebi, ¿ella influyó?

Yina Calderón reveló si ella fue la causante de que Alexa Torrex eligiera a Alejandro Estrada y no a Tebi Bernal en la final.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Yina Calderón influyó en la decisión de Alexa Torrex? Esto dijo sobre Alejandro y Tebi
¿Yina Calderón influyó en la decisión de Alexa Torrex? Esto dijo sobre Alejandro y Tebi (Foto Canal RCN).

A pocos días de que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia corone a su nuevo ganador, la tensión entre los finalistas se hace cada vez más evidente. Pues con la entrada de los jefes de campaña a la competencia ha generado desacuerdos internos, especialmente entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Artículos relacionados

¿Por qué Tebi Bernal y Alejandro Estrada se encuentran distanciados en La casa de los famosos Colombia?

El pasado lunes 25 de mayo La casa de los famosos Colombia abrió sus puertas una vez más para recibir a los jefes de campaña de los cuatro finalistas. Sin embargo, tras darse a conocer que Alejandro Estrada y Tebi Bernal pusieron de primera opción a Alexa Torrex esta tuvo que elegir en plena gala en vivo a quién quería apoyar en la recta final.

¿Qué hizo Tebi Bernal al ver la elección de Alexa Torrex como jefe de campaña?
¿Qué hizo Tebi Bernal al ver la elección de Alexa Torrex como jefe de campaña? (Foto Canal RCN).

Tras dar sus razones para no generar incomodidad en los participantes, Torrex reveló que había decidido ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada, pese a tener sentimientos hacia Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Esta decisión generó discordia entre ambos participantes, quienes ha estado en constante cruce de palabras desde entonces, aunque en las últimas horas han intentado arreglar sus diferencias, a tal punto de que Tebi estaría pensando en renunciar al premio para darle sus votos a Estrada.

En medio de la controversia, Yina Calderón, exparticipante de la segunda temporada del reality, reveló que ella había aconsejado a Alexa Torrex en esta importante decisión.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón estuvo detrás de que Alexa Torrex eligiera a Alejandro Estrada y no a Tebi Bernal?

Yina Calderón se refirió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram a la gran final de La casa de los famosos Colombia y cuestionó la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. Según explicó, antes de que Alexa ingresara como líder de campaña le había recomendado mantenerse firme apoyando a Alejandro Estrada y no cambiar su postura por temas sentimentales.

Tebi Bernal reacciona a la decisión de Alexa Torrex como jefe de campaña de Estrada
Tebi Bernal reacciona a la decisión de Alexa Torrex como jefe de campaña de Estrada. (Foto Canal RCN).

Además, Yina aseguró que Tebi solo estaba utilizando a Alexa y afirmó que no veía un interés serio por parte de él.

"Yo no entiendo cómo Alexa no entiende que ese man solo la utiliza. Yo se lo dije antes de que se fuera para allá. Yo le dije: si usted va a ser la líder de campaña de Alejandro, no se le vaya a torcer a Alejandro, por un hombre uno no se le tuerce a un amigo”, mencionó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál? Melissa Gate

Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál?

Melissa Gate reveló a través de un video en sus redes una confesión personal sobre su salud que pocos sabían.

Paola Jara sorprendió con cambio en su rostro tras retoque de cejas Paola Jara

Paola Jara sorprendió con cambio en su rostro: así quedó tras el retoque

Paola Jara sorprendió en redes sociales al mostrar un cambio en su rostro que no pasó desapercibido entre sus fans.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex habló de sus planes a futuro con Tebi Bernal: ¿se irán a vivir juntos?

Alexa Torrex se sinceró al revelar si viviría con Tebi Bernal en Medellín o en la capital del país, Bogotá.

Lo más superlike

Alexa Torrex sintió celos tras la cercanía de Tebi Bernal con Sofía Jaramillo: ¿se desilusionó? La casa de los famosos

Alexa Torrex sintió celos tras la cercanía de Tebi Bernal con Sofía Jaramillo: ¿se desilusionó?

Tebi Bernal tuvo una comprometedora conversación con Sofía Jaramillo y Alexa Torrex sintió celos al ver lo cercanos que están.

La desagradable situación que vivió El Rey de las extensiones con una mujer Influencers

El Rey de las extensiones compartió desagradable anécdota que vivió con una clienta

Yeison Majé anunció que espera bebé Talento nacional

Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?