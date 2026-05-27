Yina Calderón habló sobre la elección de Alexa Torrex entre Alejandro Estrada y Tebi, ¿ella influyó?
Yina Calderón reveló si ella fue la causante de que Alexa Torrex eligiera a Alejandro Estrada y no a Tebi Bernal en la final.
A pocos días de que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia corone a su nuevo ganador, la tensión entre los finalistas se hace cada vez más evidente. Pues con la entrada de los jefes de campaña a la competencia ha generado desacuerdos internos, especialmente entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal.
¿Por qué Tebi Bernal y Alejandro Estrada se encuentran distanciados en La casa de los famosos Colombia?
El pasado lunes 25 de mayo La casa de los famosos Colombia abrió sus puertas una vez más para recibir a los jefes de campaña de los cuatro finalistas. Sin embargo, tras darse a conocer que Alejandro Estrada y Tebi Bernal pusieron de primera opción a Alexa Torrex esta tuvo que elegir en plena gala en vivo a quién quería apoyar en la recta final.
Tras dar sus razones para no generar incomodidad en los participantes, Torrex reveló que había decidido ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada, pese a tener sentimientos hacia Tebi Bernal.
Esta decisión generó discordia entre ambos participantes, quienes ha estado en constante cruce de palabras desde entonces, aunque en las últimas horas han intentado arreglar sus diferencias, a tal punto de que Tebi estaría pensando en renunciar al premio para darle sus votos a Estrada.
En medio de la controversia, Yina Calderón, exparticipante de la segunda temporada del reality, reveló que ella había aconsejado a Alexa Torrex en esta importante decisión.
¿Yina Calderón estuvo detrás de que Alexa Torrex eligiera a Alejandro Estrada y no a Tebi Bernal?
Yina Calderón se refirió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram a la gran final de La casa de los famosos Colombia y cuestionó la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. Según explicó, antes de que Alexa ingresara como líder de campaña le había recomendado mantenerse firme apoyando a Alejandro Estrada y no cambiar su postura por temas sentimentales.
Además, Yina aseguró que Tebi solo estaba utilizando a Alexa y afirmó que no veía un interés serio por parte de él.
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"Yo no entiendo cómo Alexa no entiende que ese man solo la utiliza. Yo se lo dije antes de que se fuera para allá. Yo le dije: si usted va a ser la líder de campaña de Alejandro, no se le vaya a torcer a Alejandro, por un hombre uno no se le tuerce a un amigo”, mencionó.