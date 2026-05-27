En las últimas horas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción de Canal RCN.

Por su parte, la presentadora Carla Giraldo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo de la televisión, sino que también, por hacerle un contundente llamado de atención a Tebi Bernal.

Con base en esto, Tebi Bernal se sorprendió con las palabras que le hizo Carla Giraldo, quien se expresó molesta por los cambios de actitud que ha tenido el finalista, los cuales no han tenido la mejor actitud.

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¿Cómo fue el llamado de atención que Carla Giraldo le hizo a Tebi Bernal?

En la gala del pasado martes 26 de mayo, los finalistas se conectaron junto a sus jefes de campaña, con quienes, tuvieron la oportunidad de revelar todo lo que han sentido durante esta última semana de competencia.

Este fue el llamado que Carla Giraldo le hizo a Tebi. | Foto: Canal RCN

Así que uno de los finalistas que ha demostrado no tener la mejor actitud es Tebi Bernal, quien se mostró desilusionado al ver que Alexa Torrex tomó la decisión de ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada y no de él.

En medio de esta situación, la presentadora Carla Giraldo de La casa de los famosos Colombia les hizo un sorpresivo llamado de atención a Tebi Bernal, pues, fue clara con sus palabras y le expresó lo siguiente:

“Colombia te ha dado apoyo porque eres el primero por el que votó Colombia, no es la manera de reaccionar, te lo digo por experiencia propia porque me he parado en lugares en los que no me gusta estar, pero lo doy todo, hasta el final y hasta donde me toque porque hay que respetar a las personas que me apoyan”, le dijo Carla Giraldo al hacerle un llamado de atención a Tebi Bernal.

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¿Con qué mensaje reapareció Carla Girlado después del llamado de atención que le hizo a Tebi Bernal?

Así reapareció Carla Giraldo en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

En medio del llamado de atención que Carla le hizo a Tebi Bernal, la presentadora reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, con una imagen en la que expresó las siguientes palabras: