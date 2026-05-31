Yaya Muñoz rompió el silencio sobre la salud de su perro tras ser llevado de urgencia

Yaya Muñoz compartió una nueva actualización sobre el estado de salud de su perro Macallan, luego de que días atrás preocupara a sus seguidores al revelar que su mascota estaba atravesando un delicado momento médico que incluso requirió atención de urgencias.

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La noticia generó numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han estado pendientes de la evolución del animal desde que la presentadora decidió compartir lo que estaba ocurriendo.

Yaya Muñoz dio noticia sobre su mascota después de días de preocupación (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó al perro de Yaya Muñoz?

Hace algunos días, Yaya Muñoz contó a través de sus redes sociales que Macallan estaba enfrentando un importante quebranto de salud.

La presentadora mostró imágenes de su mascota mientras recibía atención veterinaria de urgencia y explicó que el estado del perro había generado gran preocupación en ella.

Según reveló, Macallan fue diagnosticado con anemia severa, una condición que además estaba relacionada con complicaciones en su estómago.

La situación hizo que el animal necesitara seguimiento médico y varios procedimientos para determinar con exactitud el origen de los problemas de salud que estaba presentando.

En ese momento, Yaya también confesó lo difícil que había sido vivir esta situación. La presentadora expresó el dolor que sentía al ver a su mascota atravesar un momento tan complicado y reconoció que una de las cosas que más le afectaba era no poder acompañarlo permanentemente debido a compromisos laborales que debía cumplir.

Sus declaraciones generaron empatía entre muchos de sus seguidores, especialmente entre quienes consideran a sus mascotas parte fundamental de sus familias.

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¿Qué actualización dio Yaya Muñoz sobre Macallan?

Tras varios días de preocupación, Yaya decidió responder a las preguntas que constantemente recibe sobre la evolución de su perro.

A través de sus historias de Instagram, explicó que muchas personas le han escrito para conocer cómo sigue Macallan y aprovechó para compartir noticias alentadoras.

La presentadora aseguró que su mascota se encuentra mucho mejor que en los días anteriores.

Además, explicó que actualmente está estable y continúa bajo tratamiento médico.

"Maca está mucho mejor… estable y con medYaya Muñoz rompió el silencio sobre la salud de su perro tras ser llevado de urgenciaicamentos", escribió.

Sin embargo, aclaró que el proceso aún no termina. Según contó, durante esta semana el perro deberá someterse a varios exámenes médicos debido a que todavía presenta compromisos en su estómago y continúa siendo monitoreado por la anemia que le fue diagnosticada.

Por ahora, los seguidores de Yaya Muñoz continúan enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos mientras Macallan sigue avanzando en su proceso de recuperación.