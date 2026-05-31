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Lincoln Palomeque felicitó a Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Col: “Con el parcero”

El reciente ganador de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada, compartió con sus fans la historia de Lincoln Palomeque, quien exaltó la fuerza de Cúcuta.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Lincoln Palomeque y Alejandro Estrada
El actor Lincoln Palomeque no desaprovechó la oportunidad para sentir orgullo por Alejandro Estrada debido a su reciente triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Fotos del Canal RCN)

Tras 138 días de un encierro implacable, estrategias milimétricas y una convivencia extrema que puso a prueba la templanza de 24 celebridades en La casa de los famosos Colombia, el público dictó su veredicto.

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Con una votación histórica y contundente, el reconocido actor y modelo cucuteño Alejandro Estrada se alzó con el título de ganador absoluto de la edición 2026, llevándose a casa el codiciado premio de 400 millones de pesos, por encima de Juanda Caribe, ganándose una ola de felicitaciones.

Una victoria contundente de Alejandro Estrada, quien apagó las luces de La casa de los famosos Colombia

Desde el inicio de la competencia, Estrada supo capitanear su permanencia basándose en la inteligencia emocional y un carisma que conectó profundamente con la audiencia digital. Su evolución dentro del reality lo alejó de los antiguos escándalos mediáticos y lo transformó en un competidor respetado. La gran gala de cierre se convirtió en un emocionante mano a mano puramente masculino.

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Tras la salida de Tebi Bernal en cuarto lugar y Valentino Lázaro en la tercera posición, la definición quedó entre Alejandro y el comediante Juanda Caribe. Al final, el respaldo del país hacia el actor fue abrumador: Estrada arrasó en las votaciones obteniendo un impresionante 63,87% de los votos, frente al 28,11% conseguido por el barranquillero. Conmovido hasta las lágrimas, el cucuteño tuvo el honor de ser el último participante en apagar las luces de la casa más famosa de Colombia, sellando un capítulo de oro en su carrera artística.

El gremio actoral se rinde ante el triunfo: El mensaje de Lincoln Palomeque

El triunfo de Alejandro no solo desató la locura entre sus millones de fanáticos, sino que también generó un fuerte eco de orgullo dentro del gremio del entretenimiento y la actuación en Colombia. Diversas figuras de la farándula nacional acudieron a sus redes sociales para celebrar la impecable representación que el cucuteño hizo de su profesión dentro del polémico formato de convivencia.

Uno de los gestos más relevantes de las últimas horas fue el del reconocido actor Lincoln Palomeque. A través de sus historias de Instagram, Palomeque no ocultó su profunda admiración y alegría por el logro de su colega y coterráneo, ya que Palomeque también es oriundo de Cúcuta, dedicándole unas palabras de respeto por mantener la caballerosidad y la frente en alto durante todo el proceso.

“Con el parcero @alejoestrada. Cúcuta 💪🏼”

Esta muestra de apoyo fraterno no pasó desapercibida para el flamante ganador; Alejandro Estrada no tardó en replicar la historia de Lincoln en su propio perfil oficial, multiplicando el emotivo momento y agradeciendo el respaldo de quienes, al igual que él, saben lo que cuesta ganarse el respeto del público desde las pantallas.

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