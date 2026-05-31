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Melissa Gate rompió el silencio tras el triunfo de Alejandro Estrada: "recordaron mi fracaso"

Melissa Gate no quedó con nada y, fiel a su estilo, decidió pronunciarse respecto a la victoria de Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Melissa Gate a la victoria de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que dejó como absoluto ganador Alejandro Estrada, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues han sido varias las figuras del entretenimiento las que se han pronunciado para sumarse al tema y dar su opinión.

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¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la victoria de Alejandro Estrada a La casa de los famosos Colombia?

Una de ellas fue Melissa Gate, exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia, quien, como era de esperarse, no se quedó con nada y dio de qué hablar al mostrar su postura frente a la victoria del reconocido actor cucuteño.

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"Quiero felicitar al team zorro viejo porque esta es la primera vez en dos temporadas que me alegra que a una persona no le haya tocado pasar por lo que yo pasé, la ans1edad, la depr3sión y todo eso que sucede después de un reality", fueron las primeras palabras de la creadora de contenido.

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Durante sus declaraciones, las cuales tuvieron lugar en una transmisión en vivo, la finalista de la temporada 2025, felicitó por supuesto a Estrada e insistió en lo mucho que le alegra que a él no le pasara lo mismo que le ocurrió a ella, argumentando que no es una persona que le desee el mal alguien.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.
Melissa Gate se pronunció tras el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la influencer antioqueña reiteró que Alejandro, fue un hombre que logró ganarse el corazón de muchos televidentes, lo cual no fue similar durante su participación, pues, según ella, en su caso, no le terminó yendo tan bien.

"Gracias a todas las personas que recordaron mi fracaso, que después se volvió un triunfo, recuerda algo, lo que pase con tus fracasos depende de ti", comentó la también cantante paisa.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Melissa Gate tras la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Recordemos que, Melissa, fue sin duda una de las participantes más fuertes del año pasado, pues sus frases icónicas, posicionamientos y en general su personalidad, lograron hacer de ella un personaje que traspasó las pantallas y la llevó a que muchos la amaran, sin embargo, en las últimas semanas, Andrés Altafulla, quien resultó siendo el ganador, consiguió consolidarse como una ficha fuerte y finalmente se quedó con los 400 millones de pesos.

 

 

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