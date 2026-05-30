Alejandro Estrada celebró con Valentino y Tebi en el hotel tras la final, ¿Y Juanda Caribe?

Tras la final de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada fue visto celebrando en un hotel junto a Valentino Lázaro y Tebi Bernal, una reunión que rápidamente llamó la atención en redes sociales por la ausencia de Juanda Caribe y los comentarios que surgieron alrededor del encuentro.

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¿Cómo celebró Alejandro Estrada su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

La noche del pasado viernes 29 de mayo se dio a conocer que Alejandro Estrada era el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia tras obtener un porcentaje del 63,87%, el más alto no solo de su temporada, sino también de las dos anteriores.

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Con esta noticia la tercera temporada dio fin, pero las redes sociales comenzaron a llenarse de videos en los que aparecía varios exparticipantes hablando sobre este emocionante acontecimiento.

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Y es que, aunque los finalistas aún no tenían acceso a sus redes sociales y celulares, se las ingeniaron para pronunciarse de una u otra manera por medio de sus cuentas o de cuentas de terceros.

Tal es el caso de Valentino Lázaro, quien durante las horas siguientes al fin de la temporada compartió un par de videos en los que enseñó parte de la celebración privada que hicieron junto a Alejandro Estrada en la habitación del hotel en el que se encontraban hospedados.

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Allí se pudo apreciar al actor junto a Valentino y Tebi Bernal compartiendo una copa de vino, mientras Beba de la Cruz los grababa. Sin embargo, muchos se percataron de que Juanda Caribe no aparecía en el audiovisual.

¿Alejandro Estrada excluyó a Juanda Caribe de su celebración tras ganar La casa de los famosos Colombia?

Y es que durante las últimas semanas, Juanda Caribe se posicionó como otro de los favoritos de los colombianos y principal contrincante de Alejandro Estrada, por lo que muchos comenzaron a especular de si el creador de contenido no había sido invitado a la celebración.

Sin embargo, los internautas más observadores, se percataron de que, aunque en el video no salía el rostro de Juanda Caribe, al parecer, su brazo sí, mientras sostenía una de las copas de vino con las que Estrada y los demás finalistas estaban celebrando.