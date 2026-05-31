Manuela Gómez desmiente versión de Alexa Torres sobre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada: "es falso"

El eco de la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 3, donde Alejandro Estrada se coronó como el absoluto ganador, sigue retumbando con fuerza en los pasillos de las redes sociales.

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Lejos de calmarse las aguas tras el apagón de las luces de la casa, la verdadera controversia se trasladó al hotel donde se hospedaron los exparticipantes. Una noche de celebración post-reality ha desatado una guerra de declaraciones entre las creadoras de contenido Alexa Torrex y Manuela Gómez, dejando en el aire un misterio que tiene a las redes sociales ardiendo.

La fuerte acusación de Alexa Torrex sobre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada: "Se metió al cuarto"

El detonante del escándalo lo encendió Alexa Torrex a través de sus plataformas digitales. Con tono serio y sin filtros, la influenciadora lanzó una contundente afirmación que salpicó directamente al flamante ganador y a otra de las exconcursantes más comentadas del formato: Yuli Ruiz.

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Según la versión entregada por Alexa, durante los festejos posteriores a la gala final, Ruiz habría aprovechado el alboroto general para ingresar de manera misteriosa y privada a la habitación asignada a Alejandro Estrada. Las declaraciones de Torrex no tardaron en volverse virales, sembrando de inmediato la duda entre los internautas sobre las verdaderas intenciones de Yuli y alimentando una ola de especulaciones y teorías sobre lo que supuestamente ocurrió a puerta cerrada.

Manuela Gómez sale al paso con una nueva versión de lo sucedido: "La guachafita fue en mi cuarto"

Ante el tsunami de críticas e insinuaciones que empezaron a inundar los perfiles de los involucrados, una testigo clave decidió romper el silencio para apagar el incendio mediático que provoco el torbellino morado. La reconocida empresaria y exparticipante Manuela Gómez salió al cruce de las especulaciones con una versión radicalmente opuesta, buscando dejar claro que lo que sucede entre la pareja, es solo asunto de ellos.

Manuela desmintió categóricamente que se tratara de un encuentro clandestino en la habitación de Estrada. Según detalló Gómez, la celebración y el desorden de los famosos realmente se concentraron en su propio cuarto de hotel.

“Es falso, porque la guachafita estaba en mi habitación. Yo bajé a recepción por un paquete que me llegó y en el ascensor me encontré a Alejandro y pues obviamente: matanga dijo la changa, vamos pa allí. Nos reunimos varios, unos llegaban otros se iban...”, afirmó de manera contundente.

Con estas palabras, la paisa aseguró que el grupo simplemente estaba festejando el cierre del ciclo televisivo en un ambiente de compañerismo. Mientras el debate sigue abierto entre los fanáticos, el misterio sobre lo que realmente pasó esa noche continúa sumando capítulos para los fans de la pareja.