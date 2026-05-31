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Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí" en una íntima ceremonia civil en Londres

Con un vestido vintage y pocos detalles, la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner dieron el sí en una boda privada, antes del gran evento en Italia.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Dua Lipa y Callum Turner
La estrella pop, Dua Lipa, llamó la atención de transeúntes e internautas al lucir un atuendo vintage que evocó la boda de Mick y Bianca Jagger en los setentas. (Neilson Barnard / Getty Images via AFP)

El mundo del pop y el cine británico ha quedado completamente sorprendido. En un absoluto acto de discreción, la superestrella de la música Dua Lipa y el aclamado actor Callum Turner se convirtieron oficialmente en marido y mujer.

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La pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia civil celebrada en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, en el corazón de Londres, ante un selecto y reducido grupo de menos de diez personas, compuesto por sus familiares y amigos más cercanos.

Dua Lipa y Callum Turner se casan en una boda sencilla antes de su gran celebración en Italia

La boda civil se manejó bajo un estricto velo de misterio, tanto así que los transeúntes londinenses apenas notaron la presencia de las celebridades. Tras un protocolo que duró alrededor de 40 minutos, donde la madre y la abuela de la cantante estuvieron presentes, los recién casados salieron tomados de la mano por las escalinatas del lugar.

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Allí, sus pocos invitados los cobijaron con una tradicional lluvia de pétalos y confeti. Rompiendo con los excesos típicos de Hollywood, los esposos abandonaron el ayuntamiento a bordo de un clásico taxi negro de la capital británica. Fuentes cercanas aseguran que este enlace legal fue solo el inicio, ya que la pareja planea una fastuosa celebración de cuento de hadas que durará tres días en la exclusiva isla de Sicilia, Italia, donde se espera la asistencia de grandes estrellas como Sir Elton John y Charli XCX.

El icónico look de Dua Lipa: la inspiración vintage de la boda de Mick y Bianca Jagger

Como era de esperarse de uno de los mayores íconos de la moda actual, el atuendo de Dua Lipa se robó toda la atención de los críticos de moda. Alejándose por completo del tradicional vestido de novia, la intérprete de “Houdini” optó por un sofisticado traje de dos piezas de la prestigiosa casa de modas Schiaparelli.

El conjunto, confeccionado en un delicado tono celeste pastel (que algunas fuentes describen como blanco roto bajo la luz del día), estuvo compuesto por un blazer de sastrería fina con botones dorados y una falda midi asimétrica.

 

El estilismo vintage evocó de inmediato el legendario look nupcial que usó Bianca Jagger en 1971 para su boda con Mick Jagger en Saint-Tropez.

Dua Lipa completó su vanguardista apuesta de novia con guantes a juego y un espectacular sombrero de ala ancha que le aportó un aire retro y glamuroso. Por su parte, Callum Turner lució impecable y clásico con un traje azul marino de doble abotonadura, consolidándose juntos como la pareja más elegante del año.

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