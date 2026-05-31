Yailin La Más Viral se vistió de luto y confesó dolorosa pérdida: “Mi ángel que está en el cielo”

La cantante Yailin La Más Viral conmovió a sus seguidores al compartir una inesperada y dolorosa revelación sobre un momento difícil que atravesó en silencio.

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A través de sus redes sociales, la artista publicó una serie de videos personales con los que dejó al descubierto una pérdida que hasta ahora había mantenido lejos del ojo público.

La noticia generó cientos de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y solidaridad tras conocer lo ocurrido.

Yailin La Más Viral conmovió al revelar desgarradora pérdida (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué pérdida sufrió Yailin la más viral?

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete dominicana compartió varios videos en los que aparece mostrando su avanzado embarazo, una etapa que había permanecido completamente privada.

En uno de los clips se observa a su hija, Cattleya, dándole un beso a su vientre, mientras que en otras imágenes se aprecia a la cantante luciendo prendas que dejan ver lo avanzado que estaba el proceso de gestación.

Sin embargo, las publicaciones estuvieron acompañadas de un mensaje que sorprendió a sus seguidores y que dejó entrever que el embarazo no tuvo el desenlace esperado.

“Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi ángel que está en el cielo”, escribió la artista.

Con estas palabras, Yailin confirmó la pérdida de un bebé, una situación sobre la que no entregó mayores detalles ni explicó cuándo ocurrió.

Hasta el momento, la cantante no ha realizado declaraciones adicionales sobre el tema, por lo que se desconocen las circunstancias en las que sucedió la pérdida.

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¿Quién era el padre del bebé de Yailin la más viral?

Tras conocerse la noticia, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién era el padre del bebé que esperaba la artista.

Actualmente, Yailin es madre de Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA, con quien protagonizó una mediática historia de amor que incluyó el matrimonio y el nacimiento de su hija.

Posteriormente, la cantante también estuvo en el centro de la conversación pública por su relación con Tekashi 6ix9ine.

En los últimos meses, la dominicana ha sido vinculada sentimentalmente con un joven barbero dominicano identificado en redes sociales como Yoankistylee. Sin embargo, ninguno de los dos ha compartido públicamente detalles sobre la relación ni ha confirmado información relacionada con el embarazo que la artista mantuvo en privado.

Mientras tanto, seguidores y amigos de la cantante continúan enviándole mensajes de apoyo tras la difícil pérdida que decidió compartir con sus millones de seguidores.