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Alejandro Estrada y Beba de la Cruz causaron revuelo al reaparecer juntos en redes sociales

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia volvieron a aparecer juntos tras el final del reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandro Estrada y Beba de la Cruz reaparecieron juntos y desataron reacciones en redes
Alejandro Estrada y Beba de la Cruz reaparecieron juntos y desataron reacciones en redes (Foto Canal RCN)

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz ha seguido muy activa en sus redes sociales, donde continúa compartiendo detalles y respondiendo a las preguntas de los seguidores que la acompañaron durante su paso por el reality.

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Sin embargo, en las últimas horas, una publicación de la influenciadora llamó especialmente la atención de los internautas, pues involucró a Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada del programa.

Alejandro Estrada y Beba de la Cruz volvieron a aparecer juntos tras el final del reality
Alejandro Estrada y Beba de la Cruz volvieron a aparecer juntos tras el final del reality (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Beba de la Cruz con Alejandro Estrada?

Durante las últimas semanas de competencia, Beba y Alejandro comenzaron a fortalecer una amistad que fue muy comentada por los seguidores del reality.

La cercanía entre ambos generó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la química, las conversaciones y los momentos que compartían dentro de la casa.

Por eso, una vez terminó el programa, los seguidores continuaron atentos a cualquier interacción entre ellos.

Recientemente, Beba compartió una fotografía junto a Alejandro Estrada para responder a quienes constantemente le preguntaban por el actor a través de sus redes sociales.

En la imagen se observa a ambos sonrientes y compartiendo juntos en lo que parece ser un hotel.

La publicación rápidamente generó comentarios de usuarios que aseguraron extrañar la amistad que construyeron durante la competencia y las divertidas interacciones que protagonizaron frente a las cámaras.

Aunque muchos seguidores han resaltado la cercanía entre ambos, también han recordado que Beba está casada, por lo que la mayoría de los comentarios se han enfocado en la amistad que surgió entre ellos dentro del programa.

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¿Qué reveló Beba sobre Alejandro Estrada y su madre?

La conversación alrededor de ambos volvió a tomar fuerza después de un en vivo realizado junto a Alexa Torrex.

Durante la transmisión, Beba reveló entre risas que Alejandro Estrada le habría hecho una curiosa pregunta a su mamá. Según contó, el actor le preguntó si ella lo prefería a él o a Andrés, el esposo de la creadora de contenido.

Beba reaccionó calificando a Alejandro como un "atrevido", aunque no reveló cuál fue la respuesta de su madre.

Por su parte, Alexa Torrex también se tomó la situación con humor y comentó entre risas que Alejandro ya habría "manipulado" a la mamá de La Beba, haciendo referencia a una frase que fue repetida en varias ocasiones dentro de la competencia.

Las declaraciones desataron nuevas reacciones entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a la amistad que surgió entre ambos exparticipantes tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada y Beba de la Cruz sorprendieron con inesperado reencuentro
Alejandro Estrada y Beba de la Cruz sorprendieron con inesperado reencuentro (Foto Canal RCN)
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