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Aida Victoria lanzó fuerte opinión sobre Juanda Caribe y respaldó a Sheila Gándara: esto dijo

La creadora de contenido reaccionó a la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara y dejó clara su postura sobre lo que habría ocurrido entre la expareja.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria lanzó explosiva opinión sobre Juanda Caribe y respaldó a Sheila Gándara
Aida Victoria lanzó explosiva opinión sobre Juanda Caribe y respaldó a Sheila Gándara (Foto Canal RCN)

La polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara sigue dando de qué hablar y parece estar lejos de terminar tras la salida del humorista de La casa de los famosos Colombia.

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Desde que regresó a la vida real, Juanda Caribe ha comenzado a enterarse de todo lo que ocurrió mientras permanecía dentro de la competencia, especialmente de los acontecimientos relacionados con su vida sentimental.

Cabe recordar que Sheila Gándara puso fin a su relación mientras Juanda se encontraba participando en el reality. La decisión se dio en medio de la cercanía que el creador de contenido desarrolló con Mariana Zapata dentro de la casa y de los rumores que comenzaron a circular sobre presuntas infidelidades.

En medio de esta situación, Aida Victoria Merlano fue consultada durante una transmisión en vivo sobre su opinión respecto a la polémica.

Aida Victoria encendió la polémica al apoyar a Sheila Gándara frente a Juanda Caribe
Aida Victoria encendió la polémica al apoyar a Sheila Gándara frente a Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Aida Victoria sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Durante el stream, una persona le explicó brevemente a Aida Victoria el contexto de la situación entre Juanda y Sheila, señalando que el humorista presuntamente le habría sido infiel a su expareja.

También le comentaron que, tras salir de la competencia, Juanda participó en un en vivo junto a Mariana Zapata en TikTok, donde aseguró que le habían dejado el apartamento “desvalijado” y que incluso se habían llevado los aires acondicionados.

Ante esto, Aida Victoria reaccionó de inmediato y dejó clara su postura. Fiel a su estilo directo, aseguró que apoyaba la decisión de Sheila Gándara de llevarse las cosas del apartamento si efectivamente había sido víctima de una infidelidad.

“Así tiene que ser. A mí me meten cachos, mi amor, y le desvalijo la casa. Es que eso se llama daños y perjuicios”, afirmó.

La creadora de contenido aclaró que no tiene ningún problema personal con Juanda Caribe y que incluso le cae bien y le tiene respeto. Sin embargo, señaló que, desde su punto de vista, si una persona le es infiel a su pareja, debe asumir las consecuencias de sus actos.

Incluso comentó que, de haber estado en el lugar de Sheila, habría ido mucho más lejos.

“No sé si pegaste cacho o no, no sé si lo admitiste, no sé si es una presunción (...) si presuntamente yo fuera tu mujer y tú me pegas los cachos y tú estás en una casa encerrado durante tantos meses, mi amor, es el tiempo suficiente para yo hasta desconchar las pinturas de las paredes porque hasta eso me podría llevar”, expresó.

Aida también aseguró que, si hubiese tenido acceso a las cuentas y ganancias de redes sociales de una pareja que le hubiera sido infiel, tampoco habría dejado un solo peso disponible.

“Hizo bien en desvalijarte, es más, si me hubieses dejado a mí el acceso a tus cuentas, no solamente no encuentras tus aires acondicionados, sino que tampoco encuentras un solo peso”.

Finalmente, concluyó con una frase popular de la Costa Caribe para explicar su postura.

“El cacho no mata, lo que mata es el bembeo”, dijo, haciendo referencia a que, según esa expresión, el problema no es únicamente la infidelidad, sino la exposición y las burlas que pueden surgir alrededor de ella.

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¿Cómo reaccionó Sheila Gándara ante las declaraciones de Aida Victoria?

Las declaraciones de Aida Victoria se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron numerosas reacciones.

Algunos usuarios señalaron que Sheila Gándara habría dado "me gusta" a un video compartido posteriormente por Samilú, creadora de contenido que difundió el clip.

Sin embargo, actualmente no aparece ningún comentario ni reacción pública de Sheila sobre las palabras de Aida Victoria.

Por su parte, la creadora de contenido volvió a referirse al tema en los comentarios y se cuestionó entre risas por haberse involucrado en una situación ajena.

Hasta el momento, ni Juanda Caribe ni Sheila Gándara han emitido nuevos pronunciamientos sobre lo que ocurrirá entre ambos tras el fin de su relación.

Aida Victoria reaccionó a la separación de Juanda Caribe y Sheila Gándara con contundente opinión
Aida Victoria reaccionó a la separación de Juanda Caribe y Sheila Gándara con contundente opinión (Foto Canal RCN)
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