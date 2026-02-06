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Mujer se hace viral por hacer una oración por la muerte de Nate Jacobs, personaje de Euphoria

Conoce todos los detalles sobre la mujer que se hizo viral por una oración tras la muerte de Nate Jacobs, personaje de Euphoria.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Video de mujer rezando por Nate Jacobs causa furor entre seguidores de Euphoria
Video de mujer rezando por Nate Jacobs causa furor entre seguidores de Euphoria. (Foto AFP: Kevin Winter | Freepik).

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras compartir una emotiva oración dedicada a Nate Jacobs, personaje de la serie Euphoria interpretado por el actor Jacob Elordi, generando miles de reacciones entre usuarios que comentaron la particular muerte al polémico protagonista de la serie de ficción.

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¿Quién es Nate Jacobs de Euphoria?

Nate Jacobs es uno de los personajes principales de la serie estadounidense Euphoria, que en 2026 estrenó su tercera y última temporada, poniendo fin a la historia de sus protagonistas, entre ellos el personaje interpretado por el actor Jacob Elordi.

Tras una vida marcada por secretos, maltratos y comportamientos abusivos, el desenlace de Nate estuvo marcado por una trágica muerte. El personaje fue enterrado dentro de un ataúd como parte de un plan para presionar a su pareja a pagar una millonaria deuda.

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Sin embargo, la situación se salió de control y Jacobs terminó falleciendo. Aunque inicialmente se creía que había muerto por asfixia, posteriormente se reveló que la causa fue la picadura de una serpiente de cascabel que ingresó al ataúd a través de un ducto de ventilación.

¿Por qué una mujer hizo una oración por la muerte de Nate Jacobs y se volvió viral?

Ahora bien, en medio de la conmoción que generó la muerte de Nate Jacobs, muchos internautas compartieron sus opiniones sobre si ese desenlace era justo para el personaje o si no lo merecía, pese a sus acciones. Otros aprovecharon la tendencia para hacer bromas, como ocurrió con una mujer que terminó realizando una oración por él.

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En el video que se viralizó en redes sociales se observa a una mujer de avanzada edad transmitiendo en TikTok la palabra de Dios, cuando recibió la petición de un usuario para que hiciera una oración por Nate.

“Pido oración para Nate, que falleció por una picadura de serpiente. Te pedimos, Señor, Padre amado, te ponemos en tus manos a tu hijo que falleció. En estos momentos acompañamos también a su familia y te pedimos que tengas misericordia de él, Señor”.

Esta situación generó cientos de reacciones, ya que la mujer desconocía que Nate Jacobs es un personaje ficticio de la serie Euphoria y no una persona real.

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